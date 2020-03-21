美工刀殺害同學案 死者雙親質疑非意外

涉及殺害同學的劉姓學生家屬，在南投司法大樓等待法院審理情形。（記者謝介裕攝）

2020-03-21 18:38:23

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣某國中2名學生口角衍生美工刀刺殺的命案，引發各界關注，儘管涉案的國3學生劉姓少年的爸爸等親屬，一再表達歉意並承諾願意竭盡所能彌補被害同學李姓少年及其家人，但今日南投地方法少年法庭審理後，認為劉生涉案情節重大，訊後，依過失致死罪嫌裁定收容。

南投縣水里街頭20日發生一起震驚社會各界的命案，涉案的劉姓學生及被害的李姓學生，同是水里國中3年級的學生，不過，李生因妥瑞氏症就讀資源班，2人不約而同前往同一家店購買飲料後，一度還一邊玩手機、一邊玩樂，怎料，2人突然發生口角衝突，結果劉生怒擲美工刀，不巧射中李生左肩頸部位的動脈，經緊急搶救最後仍傷重不治，今日南投地檢察署檢察官會同法醫進行相驗，也確定死因與美工刀造成李生大量出血有關。

死者父母親表示，其兒子不是罹患亞斯伯格症，而是妥瑞氏症，對於校方對外說錯其子的症狀名稱，除相當不諒解以外，也強調，其兒子個性很單純，不會與人吵架、結怨，且與劉生不熟，若是同學單純的嬉鬧、鬥嘴甚至惡作劇，相信其兒子一定可順利避開劉生所丟的美工刀，強烈懷疑該案可能是劉生蓄意所為，並非一時的吵架才釀成意外，盼司法能就這部分深入調查，還其兒子一個公道。

檢警說，該案是意外?還是有蓄意殺人的動機?除了將就加害人及被害人雙方在校交友情況及師長看法進行了解以外，也會就兩人之間平時的互動關係，以及常去的場所如飲料店、超商等，也一併列入調查重點，以利釐清死者家屬的疑慮，讓真相早日大白。

針對該案，南投縣政府教育處副處長王淑玲指出，縣府對於發生此不幸事件深感遺憾，2位學生校外發生衝突之詳細原因檢警尚在偵查中，教育處也會持續關注了解學生在校相處情形，並配合警方調查，以釐清事實，同時對學校學生進行生命教育及重視學生情緒輔導及法治教育，積極提昇學生間相處應有良性互動，彼此友愛尊重的觀念及溝通協調能力，避免類似意外發生。

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