「過山刀」攀竹為哪樁？「麻花捲」爬功畫面令人驚…

「過山刀」蛇快速攀竹模樣，乍看好像是「麻花捲」，令人嘖嘖稱奇。（記者謝介裕翻攝）

2020-03-21 07:46:17

〔記者謝介裕／南投報導〕天氣逐漸炎熱，蛇類在野外活動也較頻繁，最近網路熱傳一段「蛇爬樹」的影片，長約2公尺的「過山刀」蛇，以百米衝刺的速度直上竹林頂端，期間，攀附在枝幹上的瘦長彎曲身軀，乍看煞是「麻花捲」般的模樣，更引發網友熱議，此蛇「跑」這麼快到底是看到獵物急於獵食？還是因怕人而逃生？給了大家無限想像的空間！

該影片所拍場景位於南投與嘉義交界的一處山區步道，前往健行、踏青的民眾，在迎面而來的一片竹林之中，抬頭驚見一條蛇藏身裡頭，也拉高分貝提醒大家注意，結果這條名為「過山刀」的蛇，反而越爬越快也越高，最後在眾人眼前消失。

當下目睹這一幕的山友，便你一言、我一語的交換意見，有的說，竹林上頭可能有鳥築巢下蛋，才吸引蛇前來覓食；有人則表示，該蛇一定是看到山友一個接著一個攀登步道而來，基於求生本能才逃之夭夭，答案莫衷一是，但令更多山友好奇及疑問的是，是不是所有的蛇都會爬樹？

農委會特有生物研究保育中心表示，扣除海蛇、水蛇不算，陸上蛇類可區分樹棲、地表兩大生活習性，原則上，「蛇」都會爬樹，惟有快慢與熟不熟練之分，且怕生、怕人，因影片中的「過山刀」蛇具有樹棲習性，才會攀竹逃離現場，反觀，如百步蛇等地表習性的蛇，便會直接從地面逃走。

該保育中心說，「過山刀」是一種無毒、細長型蛇，有的長度可達2公尺以上，略為側扁，頭部寬大略呈三角形，眼睛特大，所以又有「大眼蛇」別稱，影片中山友發現蛇蹤，也未有過往「打打殺殺」的舉止，而是多了一分對生命的尊重感，也顯現出該中心多年來努力推廣生態保育的成果。

「過山刀」蛇擺動龐大的身軀攀竹情形。（記者謝介裕翻攝）

「過山刀」蛇擺動龐大的身軀攀竹情形。（記者謝介裕翻攝）

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