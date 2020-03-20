武漢肺炎》決定了！南投縣府宣布國姓電音趴停辦

國姓鄉親前往電音趴活動現場抗議。（記者佟振國攝）

2020-03-20 18:55:51

〔記者佟振國／南投報導〕「伊甸高原户外音樂節」原訂今天起在南投縣國姓鄉北港村水秀農場舉辦3天,，計有350人參與這項電音趴，引發外界質疑恐成武漢肺炎疫情防疫缺口，國姓鄉長丘埔生今天下午率上百鄉民前往抗議，要求停辦或延辦，但葉姓主辦人堅持合法舉行户外活動，雙方發生多次爭執，經中央流行疫情指揮中心裁示依傳染病防治法授權地方決定，縣府則下令電音趴停辦，主辦單位則在臉書貼出公告，宣布音樂節活動延期舉行，由於時間已晚，部分參加民眾可留在露營區過夜，明天一早即離開。

今天傍晚5點起舉辦為期3天照常的户外電音趴「伊甸高原户外音樂節」，引發外界對武漢肺炎防疫的疑慮，縣府連日採取道德勸說，希望業者暫緩舉辦，但業者堅持活動如期舉行，引起國姓鄉親群情激憤，鄉長丘埔生下午率上百位鄉親前往會場前進行「防疫宣導」。

葉姓業者出面說明立場，仍堅持這是户外活動，規模又在1000人以下，因此活動可以舉行，丘埔生為此與業者發生爭執，居長更舉白布條強力要求電音趴停辦。

但主辦單位還是照常受理已經報名繳費的民眾在完成實名制登記以及量測額溫、檢查包包之後開放進場，讓地方鄉親相當不滿。

下午中央流行疫情指揮中心召開記看會，媒體也關切該活動舉辦的適宜性，中央則是依傳染病防治法授權地方政府可依法處置。

縣府則依傳染病防治法第37條，地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，視實際需要管制集會、宴會或其他團體活動等相關規定，禁止電音趴活動舉辦，經過數小時溝通協調，業者也決定接受音樂節活動延期，也在臉書正式公告。

今天下午仍有報名參加民眾進入會場。（記者佟振國攝）

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