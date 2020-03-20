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首頁　>　南投縣

「拿刀很囂張？」國中生爆口角 失手當街刺死同學

南投水里鄉驚傳國中生刺殺命案，現場血跡斑斑。（記者劉濱銓攝）

南投水里鄉驚傳國中生刺殺命案，現場血跡斑斑。（記者劉濱銓攝）

2020-03-20 18:53:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉劉姓、李姓國中生，今天下午放學在市區街上買飲料，疑因綽號起口角，劉生持刀威嚇，李生反嗆「拿刀很囂張？」劉生步步逼近，最後惱怒丟擲美工刀，不料刺中李生左頸，造成大量失血，到院前不治身亡，警方獲報，火速將待在現場的劉生帶回偵訊，相關案情仍待釐清。

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