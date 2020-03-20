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避免電音派對成防疫破口 林明溱下令強制檢查

針對名電音派對活動如期舉行，南投縣長林明溱在臉書貼文表示，基於防疫需要，將強制檢查。（取自林明溱臉書）

針對名電音派對活動如期舉行，南投縣長林明溱在臉書貼文表示，基於防疫需要，將強制檢查。（取自林明溱臉書）

2020-03-20 14:05:45

〔記者張協昇／南投報導〕知名電音派對活動「伊甸高原戶外音樂節」今天傍晚5點，將於南投縣國姓鄉水秀農場舉辦，由於聚集人數達數百人，為避免成防疫破口，南投縣長林明溱表示，他已經下令縣府下午由衛生局會同警察局、社會及勞動處、工務處等人員前往現場強制執行檢查，進出道路也會進行管制，必要時不排除設置路障進行安全性阻隔。

據了解，這場在國姓鄉水秀農場一連舉辦3天的舉辦的電音派對活動，預估至少會有350名國內外人士參加，由於正值防疫關鍵時刻，消息傳出引起民眾質疑擔心成為防疫破口，南投縣府曾道德勸說暫緩或取消，但業者仍表示將按照計畫進行。

南投縣長林明溱則在臉書貼文表示，縣府是在3月18日接獲中央通報有此項活動，雖然縣府努力和業者溝通，希望能暫緩或延期舉辦，但是業者還是堅持照常辦理，礙於中央目前的防疫規範，縣府依法不能強制其停辦，但為了維護大眾安全，他已經指示縣府相關單位，到場採取最嚴謹防疫措施，必要時將會設置路障進行阻隔，務必確保不會出現防疫漏洞。

南投縣政府則表示，屆時將會要求現場工作人員做好防疫措施，並由警方查驗現場人員身分，有無居家檢疫或居家隔離者卻仍到場參加派對情形，一經查獲，即從重處罰。

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