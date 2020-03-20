國旅精彩玩！埔里桃米賞螢季4月2日登場
〔記者佟振國／南投報導〕武漢肺炎疫情全球延燒，許多民眾已取消出國旅遊行程，但在國內也可別悶壞了，仍有適合的戶外行程可供國旅參考，時序入春，又到螢火蟲繁殖期，南投縣賞螢熱點埔里鎮桃米休閒農業區，今年賞螢活動將於4月2日即清明節連假首日登場，持續至5月10日，除了桃米休閒農業區，埔里、魚池交界的蓮華池、仁愛鄉奧萬大森林遊樂區、國立中興大學惠蓀林場，泰雅渡假村等地，每年4、5月也是螢火蟲最多的時候，都是南投賞螢的好去處。
921災後積極進行生態復育的南投縣埔里鎮桃米里，除了青蛙、蜻蜓、蝴蜓等生態資源豐富，也是賞螢熱點，近幾年成立休閒農業區，結合生態旅遊，成為地方觀光亮點。
埔里桃米賞螢活動將於4月2日即清明節連假首日登場，持續至5月10日，社區近幾年努力打造新的賞螢據點，即水上瀑布周邊的桃米坑溪登山步道，居民進行生態環境營造，日月潭國家風景區管理處也協助提升硬體設施，包括步道、賞螢平台、瞭望台等，陸續建設與啟用，社區也提醒遊客在賞螢季務必配合導覽人員的指示，除了自身的防護，也避免製造光害，影響螢火蟲的作息。
除了桃米休閒農業區，埔里、魚池交界的蓮華池、仁愛鄉奧萬大森林遊樂區、國立中興大學惠蓀林場、泰雅渡假村，由於生態環境佳，每年4、5月也是螢火蟲最多的季節，讓森林中的火金姑陪伴遊客度過春遊季節。