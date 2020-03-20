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首頁　>　南投縣

國旅精彩玩！埔里桃米賞螢季4月2日登場

每年4、5月為南投賞螢季節，圖為仁愛鄉奧萬大森林遊樂區螢火蟲的盛況。（林務局南投林管處提供）

每年4、5月為南投賞螢季節，圖為仁愛鄉奧萬大森林遊樂區螢火蟲的盛況。（林務局南投林管處提供）

2020-03-20 08:35:55

〔記者佟振國／南投報導〕武漢肺炎疫情全球延燒，許多民眾已取消出國旅遊行程，但在國內也可別悶壞了，仍有適合的戶外行程可供國旅參考，時序入春，又到螢火蟲繁殖期，南投縣賞螢熱點埔里鎮桃米休閒農業區，今年賞螢活動將於4月2日即清明節連假首日登場，持續至5月10日，除了桃米休閒農業區，埔里、魚池交界的蓮華池、仁愛鄉奧萬大森林遊樂區、國立中興大學惠蓀林場，泰雅渡假村等地，每年4、5月也是螢火蟲最多的時候，都是南投賞螢的好去處。

921災後積極進行生態復育的南投縣埔里鎮桃米里，除了青蛙、蜻蜓、蝴蜓等生態資源豐富，也是賞螢熱點，近幾年成立休閒農業區，結合生態旅遊，成為地方觀光亮點。

埔里桃米賞螢活動將於4月2日即清明節連假首日登場，持續至5月10日，社區近幾年努力打造新的賞螢據點，即水上瀑布周邊的桃米坑溪登山步道，居民進行生態環境營造，日月潭國家風景區管理處也協助提升硬體設施，包括步道、賞螢平台、瞭望台等，陸續建設與啟用，社區也提醒遊客在賞螢季務必配合導覽人員的指示，除了自身的防護，也避免製造光害，影響螢火蟲的作息。

除了桃米休閒農業區，埔里、魚池交界的蓮華池、仁愛鄉奧萬大森林遊樂區、國立中興大學惠蓀林場、泰雅渡假村，由於生態環境佳，每年4、5月也是螢火蟲最多的季節，讓森林中的火金姑陪伴遊客度過春遊季節。

黑翅螢的繁殖期約在4、5月，遊客賞螢千萬別製造「光害」。（林務局南投林管處提供）

黑翅螢的繁殖期約在4、5月，遊客賞螢千萬別製造「光害」。（林務局南投林管處提供）

埔里鎮桃米休閒農業區今年賞螢季活動將於4月2日即清明節連假首日登場。（記者佟振國攝）

埔里鎮桃米休閒農業區今年賞螢季活動將於4月2日即清明節連假首日登場。（記者佟振國攝）

桃米休閒農業區近幾年營造水上瀑布周桃米坑溪登山步道為賞螢據點，已規劃賞螢平台。（記者佟振國攝）

桃米休閒農業區近幾年營造水上瀑布周桃米坑溪登山步道為賞螢據點，已規劃賞螢平台。（記者佟振國攝）

日月潭國家風景區管理處在賞螢熱點規劃登山步道。（記者佟振國攝）

日月潭國家風景區管理處在賞螢熱點規劃登山步道。（記者佟振國攝）

埔里桃米賞螢熱點已鋪設水泥路面，還有完善的道路指示標誌。（記者佟振國攝）

埔里桃米賞螢熱點已鋪設水泥路面，還有完善的道路指示標誌。（記者佟振國攝）

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