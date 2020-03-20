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埔里大馬璘遺址遭遛狗留便 南投文化局徵認養團隊清狗大便

埔里大馬璘遺址文化園區，設置遺址文化解說牆及展示坑。（ 南投縣政府文化局提供）

埔里大馬璘遺址文化園區，設置遺址文化解說牆及展示坑。（ 南投縣政府文化局提供）

2020-03-20 08:42:26

〔記者張協昇／南投報導〕位於南投縣埔里基督教醫院旁的大馬璘遺址文化園區去年啟用，設置大馬璘文化層展示坑及大片美麗草皮，吸引不少民眾前來休憩打卡，惟卻經常有民眾亂丟垃圾、酒瓶、碎玻璃，甚至遛狗留下狗大便卻不清理，讓外地參觀遊客留下不好印象，縣府文化局呼籲民眾發揮公德心，也徵求愛心團隊認養，盼達到永續管理目標。

南投縣政府文化局表示，位於南投縣埔里鎮愛蘭里的大馬璘遺址，1900年由著名的日本人類學家鳥居龍藏發現，是台灣最早發現的史前遺址之一。遺址主要分布在愛蘭台地東側，包括埔里基督教醫院、暨南大學附屬中學到醒靈寺一帶。大馬璘遺址經過多次考古發掘，出土石板棺墓葬、礫石排列的建築結構及大量的石器、陶器等史前遺物，是一個新石器時代的大型聚落。

文化局指出，大馬璘遺址文化園區內設置有大馬璘遺址文化解說牆、大馬璘文化層展示坑及大片美麗草皮，設置以來，吸引許多民眾前來休憩打卡，園區面積大，除了定期用藥劑清除雜草，還得雇用灑水車灑水、定期修剪草皮，維護本就相當不容易，惟因平時無人看管，時有民眾亂丟垃圾、酒瓶、碎玻璃甚至遛狗留下狗大便卻不清理，讓外地參觀遊客留下不好印象。

文化局強調，為讓園區有更完善的環境，園區止烤肉及燃放鞭炮，也呼籲民眾發揮公德心，勿亂丟垃圾及遛狗留便，並徵求愛心團隊認養，意者請洽南投縣政府文化局蔡先生，電話：（049）2231191*410

埔里大馬璘遺址文化園區平時無人看管，南投縣政府籲民眾發揮公德心，共維環境整潔。（南投縣政府文化局提供）

埔里大馬璘遺址文化園區平時無人看管，南投縣政府籲民眾發揮公德心，共維環境整潔。（南投縣政府文化局提供）

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