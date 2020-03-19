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武漢肺炎》伊甸高原音樂節明起連辦3天 投縣府：建議暫緩

「伊甸高原戶外音樂節」明天在南投縣國姓鄉水秀農場一連舉行3天，相關設備已經佈置就緒。（記者佟振國攝）

「伊甸高原戶外音樂節」明天在南投縣國姓鄉水秀農場一連舉行3天，相關設備已經佈置就緒。（記者佟振國攝）

2020-03-19 18:36:16

〔記者佟振國／南投報導〕國內知名電音派對「伊甸高原戶外音樂節」，明天（20日）起在南投縣國姓鄉水秀農場一連舉行3天，預計350名國內外民眾參與，正值武漢肺炎防疫關頭，外界擔心恐成防疫缺口，主辦單位則強調會做好相關防疫措施，但南投縣政府今天（19日）說，目前縣府雖未規範千人以下的戶外活動，但為求防疫萬無一失，仍希望活動暫緩舉辦。

「伊甸高原戶外音樂節」2年前曾在埔里鎮知名景點虎頭山舉辦，今年活動首度移師國姓鄉北港村以南洋杉景觀聞名的水秀農場，活動明天登場，一連舉辦3天，相關舞台、音響、營帳等設施這幾天都已陸續搭建，預計參加人數350人，除了國內遊客，還有外籍人士與來自日本的DJ。

但武漢肺炎疫情全球延燒，國內確診病例也已破百，未來2週更是防疫關鍵期，有民眾擔心電音派對雖在戶外舉辦，但人與人仍屬近距離接觸，恐成防疫缺口。

主辦單位一度在臉書公告會做好防疫措施，包括每人量體溫，工作人員強制配戴口罩，也會贈送參加人每人一片口罩，以及酒精消毒，但仍有不少民眾留言對活動如期舉辦表達不滿，今天下午臉書已經關閉。

南投縣副縣長陳正昇說，縣府已訂定武漢肺炎南投縣各類活動建議暫緩原則，其中1000人以上的室外活動，只要符合於人口稠密地區辦理、人與人距離小於1公尺，2項條件之一，即建議暫緩，雖然該音樂活動規模是350人，但防疫優先，縣府的立場仍希望暫緩，也透過衛生局人員向主辦單位進行勸說。

衛生局說，若主辦單位仍堅持舉辦，除應配合做好防疫措施，並建立參加者資訊，包括姓名、電話、地址等能充分提供之訊息，以備不時之需。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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「伊甸高原戶外音樂節」吸引國內愛好音樂民眾及外籍人士參與。（記者佟振國擷自其官方臉書）

「伊甸高原戶外音樂節」吸引國內愛好音樂民眾及外籍人士參與。（記者佟振國擷自其官方臉書）

主辦單位於臉書公告伊甸高原音樂節相關防疫措施。（記者佟振國擷自官方臉書）

主辦單位於臉書公告伊甸高原音樂節相關防疫措施。（記者佟振國擷自官方臉書）

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