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武漢肺炎》「疫」波數折！ 投縣高中畢旅又要延

中興高中畢業旅行將二度延期，延到學測結束後舉辦。（資料照，中興高中提供）

中興高中畢業旅行將二度延期，延到學測結束後舉辦。（資料照，中興高中提供）

2020-03-19 17:02:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕武漢肺炎疫情延燒不退，教育部要求高中畢業旅行延到下學期，南投縣的中興高中、暨大附中擬延至5、6月，而原定5、6月舉辦畢旅的旭光、南投高中的畢旅都將延到下學期，其中，延後時間最長的是中興高中，將延到明年1月學測考完再舉行。

因為武漢肺炎疫情攪局，在這學期舉辦的高二學生畢業旅行又要延期了！教育部上週五公文通知各高中，這學期的畢業旅行要延後到下學期，讓原本已經延期舉辦的多所高中要二度延期。

南投縣的國立中興高中原定3月11日到13日辦畢旅，已與得標廠商簽約，經協調，延至5月份舉行；而國立暨大附中原定3月第4週辦畢旅，也因應疫情要延到5月或6月。但現在教育部明令這學期不要辦，須延至下學期，兩校經開會後，暨大附中有意延到新學年開始的8月份，而中興高中考量這批高二生下學期升上高三，將全力準備學測，因此打算把畢旅延至學測考完再舉辦。

南投縣立旭光高中和國立南投高中，原定在6月舉辦畢旅，現在也因應教育部的規定，要延期舉辦。旭光高中擬延到9月開學週，而南投高中打算延到10月份舉辦。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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暨大附中畢旅將再延後，擬延至今年8月舉辦。（資料照，暨大附中提供）

暨大附中畢旅將再延後，擬延至今年8月舉辦。（資料照，暨大附中提供）

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