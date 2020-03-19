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首頁　>　南投縣

惡！「烙郎」尋仇砸車 把人打到破頭骨折、聽力受損

陳姓男子「烙郎」拿安全帽和棍棒把人打到頭破骨折。照片為示意圖（記者陳鳳麗攝）

陳姓男子「烙郎」拿安全帽和棍棒把人打到頭破骨折。照片為示意圖（記者陳鳳麗攝）

2020-03-19 16:37:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「把車溶了！」、「給我打！」南投縣26歲陳姓男子為幫友人尋仇，「烙」盧姓男子和莊姓少年用棍棒和安全帽，把友人的仇家打到顱內出血、手骨折、聽力受損還，還砸了其機車；另為幫開檳榔攤友人解決與員工勞資糾紛，陳男再「烙」多人砸了檳榔攤謝姓檳榔西施汽車，還持棍棒打謝女父親，陳男罪行都推給別人，南投地院依恐嚇等多項罪名判多個有期徒刑。

28歲的陳姓男子3年多前向人購買改造手槍，平日藏在南投縣一座大橋橋墩下方，有需要時即取出帶在身上。2017年12月，陳男和3名友人乘坐劉姓男子的汽車，在國道3號中寮鄉收費站便道附近，與1部汽車發生行車糾紛，他拿出槍枝指向對方，拉滑套恐嚇要開槍。

陳男與范姓男子發生嫌隙，他在2018年2月14日與23歲盧姓男子和當時未滿18歲的莊姓少年，在草屯鎮市區看到范男的林姓友人，一群人分別持棍棒和安全帽朝林男頭部和身體猛打，導致林男頭部外傷、顱內出血、手骨骨折、聽力受損。當天他們還砸毀林男的機車車殼和後車燈。

打完朋友仇人的朋友後，當年3月，陳男又得知曾姓友人的檳榔攤，與兩名謝姓檳榔西施發生薪資糾紛，謝女由父親陪同前來談判，陳男再揪林姓、陳姓、史姓男子及兩名少年，拿棍棒到現場大喊「把車溶了」，一群人即把謝女父親汽車的車窗和擋風玻璃打破。

南投地院法官審理該案後，陳男把責任推給其他人，也不與被害人和解，法官依恐嚇危害安全罪、傷害罪、非法持有槍枝罪、毀損等罪名，判處2月、6月、3年、3月不等有期徒刑，其中除槍枝罪不得易科罰金，且併科罰金5萬元，其餘可易科罰金的部分，合併應執行有期徒刑8月。

一同去打友人仇家的朋友的盧姓男子，有與被害人林男和解、賠償，被判有期刑刑3月，緩刑2年。而去檳榔攤砸人汽車的林姓判處3月徒刑，陳姓、史姓男子則分別被判處拘役30日、40日。

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