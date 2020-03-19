武漢肺炎》埔里警方超前部署 完成異地辦公與戶外機動派出所規劃

因應武漢肺炎疫情，埔里分局展開超前部署，完成異地辦公規劃，將利用體技館成立第二辦公室，工作人員進行最後環境整頓。（埔里分局提供）

2020-03-19 16:18:08

〔記者佟振國／南投報導〕警察在第一線與民眾接觸，因應武漢肺炎疫情延燒，南投縣埔里警分局展開異地辦公規劃，各業務單位人力將一分為二，一半留在分局原地辦公，另一半則移至交通小隊旁的體技館辦公，外勤單位也配合規劃設置機動派出所，除確保員警健康，也避免一旦需檢疫隔離所造成的警力吃緊問題。

埔里分局長方秋梅表示，為有備無患，針對武漢肺炎疫情採取超前部署，一旦疫情所需，則是配合中央流行疫情指揮中心或上級機關，立即啟動異地辦公與機動派出所措施。

埔里分局第二辦公室設在埔里鎮珠生路交通小隊旁的體技館，昨已進行網路、電力及辦公設備等部署，最重要的警政資訊網路系統，僅利用一天的時間即布建完成，並於今日全面測通，相關電腦硬體設備也在警察局資訊科的支援下陸續進駐，明天將展開首度異地辦公演練。

異地辦公原則是分局內勤各組人力將分成兩部分，一半留在分局原地辦公，另一半則移至移至體技館上班，避免發生1人確診，整個分局都被檢疫隔離無法上班的情形發生，至於外勤派出所也會利用空氣流通的戶外空間規劃機動派出所，共同有效掌控疫情，避免病毒擴散流傳。

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埔里分局體技館進行網路、電力及辦公設備等部署，最重要的警政資訊網路系統今日全面測通，明天將展開首場演練。（埔里分局提供）

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