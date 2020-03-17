武漢肺炎》戴套套防疫！南投縣議會麥克風意外成焦點

南投縣議會麥克風戴上不織布材質製成的防潑水套，防口水噴濺。（記者張協昇攝）

2020-03-17 21:20:36

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣議會17日召開臨時會，鑑於武漢肺炎疫情嚴峻，除每位進入議會的人員都得量額溫及在手部噴酒精消毒外，議會工作人員還特別將議事廳每支麥克風都戴上一個不織布材質製成的防潑水套，以防口水噴濺在麥克風上，達到防疫功能，竟意外成議會焦點，也讓議會資深工作人員打趣表示，還是第一次看到麥克風戴套防疫。

南投縣議會秘書長陳國忠表示，議會無論是議員質詢或縣府官員答詢，麥克風使用頻繁，惟麥克風上的海綿套易吸附口水且不易清潔，正值防疫期間，議會不敢大意，所以找來以不織布材質製成的防潑水套，套在每支麥克風上，但不影響收音，開完會就換掉，讓大家能安心使用麥克風，是議會有史以來第一次這樣做。

議長何勝豐則在在致詞時表示，今年農曆春節前後，爆發了武漢肺炎疫情，在短期間各國都出現了大量的確診及死亡案例，我國中央及地方政府衛生單位記取了幾年前SARS疫情的教訓，提早啟動了防疫機制控制疫情，疫情控制得相當不錯，值得讚揚，也希望於本次會議中能討論更建設性的具體防疫作為，為縣民的健康把關。

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南投縣議會17日召開臨時會，每支麥克風都戴套防疫；圖為議長何勝豐。（記者張協昇攝）

南投縣議會17日召開臨時會，每支麥克風都戴套防疫，意外成議會焦點。（記者張協昇攝）

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