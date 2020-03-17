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首頁　>　南投縣

拚了！南投救觀光 戶外景點全都優惠價入園

南投縣政府攜手業者救觀光，即將開園的信義雙龍瀑布七彩景觀吊橋，4月份全票一律變成優惠票入園。（記者劉濱銓攝）

南投縣政府攜手業者救觀光，即將開園的信義雙龍瀑布七彩景觀吊橋，4月份全票一律變成優惠票入園。（記者劉濱銓攝）

2020-03-17 17:49:25

〔記者劉濱銓／南投報導〕受武漢肺炎疫情影響，南投觀光產業受到重創，但南投縣政府仍積極面對，攜手縣內多處戶外景點與遊樂區，將在4月推出票價優惠，不僅縣府轄管如清境高空步道，新建雙龍瀑布七彩景觀吊橋，就連溪頭園區、奧萬大，全票一律以優惠價入園，甚至大型遊樂園九族文化村，與泰雅渡假村、杉林溪也提供優惠票價，縣府盼帶頭鼓勵民眾走出戶外，輕鬆遊南投，度過疫情危機。

為降低疫情衝擊，縣府統整轄內觀光資源與旅遊業者，將在4月份推出票價優惠，全票一律變成優惠票價，鼓勵民眾到戶外旅遊，雖然降價幅度不大，但縣內各景點全面優惠，可望帶動民眾出遊意願，尤其南投戶外景點多，且有森林、瀑布、高山美景，可遠離疾病威脅，盼能協助觀光業者度過危機。

縣府說，響應票價優惠的包括南投天空之橋、竹山瑞龍瀑布園區、清境高空景觀步道、雙龍七彩景觀吊橋、信義琉璃光之橋；科博館轄下的車籠埔斷層保存園區、鳳凰谷鳥園生態園區。

縣內三大遊樂園區九族文化村、泰雅渡假村、杉林溪森林生態渡假園區，以及林務局奧萬大森林遊樂區，台大實驗林溪頭自然教育園區、鳳凰自然教育園區等，另外，清境農場、惠蓀林場、梅峰農場也有有相關優惠。

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南投縣政府攜手業者救觀光，4月份推出優惠票價，鼓勵遊客出外旅遊。（記者劉濱銓翻攝）

南投縣政府攜手業者救觀光，4月份推出優惠票價，鼓勵遊客出外旅遊。（記者劉濱銓翻攝）

南投縣政府攜手業者救觀光，縣內大型遊樂園九族文化村也推出票價優惠，鼓勵遊客到戶外旅遊。（記者劉濱銓攝）

南投縣政府攜手業者救觀光，縣內大型遊樂園九族文化村也推出票價優惠，鼓勵遊客到戶外旅遊。（記者劉濱銓攝）

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