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咖啡果遇蟲害 全台最大產地國姓鄉加強防治

國姓鄉為全台最大咖啡產地，近幾年飽受咖啡果小蠹蟲危害，導致產量減少。（記者佟振國攝）

國姓鄉為全台最大咖啡產地，近幾年飽受咖啡果小蠹蟲危害，導致產量減少。（記者佟振國攝）

2020-03-17 17:52:57

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉為全台最大咖啡產地，但近幾年飽受咖啡果小蠹蟲危害，為協助農民防治，並減少噴灑化學藥劑傷害，農委會魚池茶業改良場特別研發新型誘捕器，透過技術移轉廠商生產，不但節省資材費，餌劑的滅蟲效果還提高2成，公所今年也編列經費補貼誘捕器採購成本，鼓勵農民共同防治，達到最佳效果。

國姓鄉咖啡栽種面積已近200公頃，是全台最大咖啡產地，受氣候暖化影響，原本肆虐南部的咖啡果小蠹蟲近幾年來逐漸北移，國姓咖啡產地也慘淪疫區，危害率已近3成，遭蟲啃蛀的咖啡豆直接報銷，不僅產量減少，還得花人工剔除，讓農民雙輸。

國姓咖啡近幾年推動咖啡產地認證，有嚴格的農藥殘留檢驗，農民若加強噴藥，不僅易導致殘留受罰，長期也對自然生態環境不利，魚池茶業改良場協助研究改良型的咖啡果小蠹蟲誘捕器，目前已透過技術移轉廠商量產，市售1個誘捕器約120元至150元，改良型的誘捕器約90元，若大量採購則約70元，至於添加甲醇、乙醇的餌劑配方也經過調整，經實驗測試誘殺率提升2成。

茶改場研究員劉千如說，農民可依危害程度調整誘捕器數量，通常每3至5株吊掛1個，1分地約栽種120至150株咖啡，吊掛數量約40至50個。

國姓鄉公所今天召開咖啡果小蠹蟲防治會議，每年3至5月為是咖啡結果期，也是防治咖啡果小蠹蟲黃金期，建議農民共同防治，效果會更好，公所今年也編列20萬元，補貼農民採購誘捕器，每個補貼10元，預計補助數量2萬個。

公所說，並不會限制農民採用市面上哪一款的誘捕器，只要農民提供購買數量收據、發票及相關照片向公所提出申請，經費用完為止，農民要把握機會。

國姓鄉公所召開咖啡果小蠹蟲防治會議，會中展示茶改場研發技轉的新型誘捕器。（記者佟振國攝）

國姓鄉公所召開咖啡果小蠹蟲防治會議，會中展示茶改場研發技轉的新型誘捕器。（記者佟振國攝）

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