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首頁　>　南投縣

男子酒駕肇事還逃逸？網友罵翻 警：未落跑

埔里鎮中華路日前發生自小客車與機車碰撞事故，民眾拍照PO網質疑駕駛酒駕肇事逃逸，警方今天說明，自小客車駕駛確有酒駕，但並未「落跑」。（記者佟振國翻攝）

埔里鎮中華路日前發生自小客車與機車碰撞事故，民眾拍照PO網質疑駕駛酒駕肇事逃逸，警方今天說明，自小客車駕駛確有酒駕，但並未「落跑」。（記者佟振國翻攝）

2020-03-16 16:38:04

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮市區中華路日前發生自小客車與機車碰撞事故，騎機車的老婦人當場倒地受傷，現場有民眾拍下照片PO網，質疑自小客車駕駛疑似酒駕還肇事逃逸，引來網友一片罵聲，警方今天表示，自小客車駕駛確有酒駕，依公共危險罪嫌送辦，但他肇事後請友人先載至醫院關切阿嬤傷勢，再受警方偵訊，並未「落跑」。

喝酒不開車，但仍有民眾拿別人與自己的生命安全開玩笑，埔里鎮中華路與永興巷口日前發生自小客車與機車碰撞事故，據了解，當時自小客車直行中華路，對向騎機車的老婦人欲左轉永興巷，疑未禮讓直行車，在路口發生碰撞，婦人當場倒地受傷，機車置物箱內物品散落一地，由救護車送醫救治。

路過民眾拍下機車倒地照片，並PO網質疑自小客車駕駛疑似酒駕還肇事逃逸，引起網友接力砲轟，但有圖未必有真相。

警方則表示，其實機車後方的銀色自小客車是該起事故的第3車，即婦人機車被撞噴飛至對向車道與銀車擦撞，也算是無端遭池魚之殃，照片中的肇事車輛僅露出小部分車體，至於肇事駕駛則由路過友人協助載至醫院關切阿嬤的傷勢，之後即由警方帶回製作筆錄，其酒測值為0.19，依公共危險罪嫌移送法辦，但他真的沒有肇事逃逸。

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