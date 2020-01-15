食品界米其林iTQi加持 日月潭紅茶3年摘29顆星

南投魚池鄉日月潭紅茶業者投入iTQi國際評鑑，3年來已累積29顆星。（記者劉濱銓攝）

2020-01-15 19:14:14

〔記者劉濱銓／南投報導〕有食品界米其林美譽的國際風味暨品質評鑑（iTQi），南投縣魚池鄉2019年有不少日月潭紅茶業者參加評鑑，並有4家業者獲得3星或2星的好成績，3年來已有5家業者摘星，並累積到29顆星，就有業者表示，有iTQi國際評鑑加持，紅茶銷售明顯提升，業績至少成長2、3成，未來將持續精進品質，爭取3顆星最高榮譽！

日月潭紅茶是魚池鄉重要精緻農產，其中有不少茶農與業者，為提升紅茶品質與知名度，都投入iTQi國際品評認證，像魚池鄉農會去年首度參加，就以台茶21號紅韻茶種奪下3星獎。

參與iTQi的魚池鄉朝霧茶莊表示，在2018、2019年以台茶18號紅玉茶種參賽，連續2年拿下2星獎成績，尤其日月潭是國際知名景點，透過國際評鑑加持，有助行銷給國外遊客，整體紅茶業績也提升2、3成，星級肯定功不可沒。

魚池鄉農會表示，3年來獲得iTQi3星肯定的有日月芳茶廠、友創農業、魚池鄉農會，2星獎有朝霧茶莊、柏盛茗茶等，總共累積29顆星。

近年茶農接連在iTQi評鑑告捷，代表日月潭紅茶品質優良，深獲國際肯定，不僅提升知名度，也能促進紅茶產業國際化，未來也將開發iTQi紅茶系列，讓國內外遊客品嘗到優質紅茶。

南投魚池鄉日月潭紅茶業者朝霧茶莊，投入iTQi國際評鑑，連續2年拿到2星獎成績。（記者劉濱銓攝）

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