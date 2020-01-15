消防小隊長被爆辦公廳舍喝酒 投縣消防局：調查屬實嚴懲

投縣消防局副局長陳興傑強調，對此案絕不寬貸。（記者陳鳳麗攝）

2020-01-15 14:25:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮的雙冬消防分隊，被「週刊王」爆料陳姓小隊長，在該分隊的辦公廳舍內與友人喝酒，飲酒並豪氣乾杯影像都被拍下，南投縣消防局副局長陳興傑表示，媒體指該影片是前年拍的，飲酒是在辦公廳舍2樓，陳姓小隊長也坦承，消防局進行調查，會依據調查事實嚴懲，絕不寬貸。

「週刊王」今天爆料，南投縣雙冬消防分隊的陳姓小隊長，經常在辦公廳舍內喝酒，有人提供陳小隊長飲酒作樂的影片，是前年9月錄下的，陳姓小隊長穿著貼有消防徽章的服裝與人一起喝啤酒。

爆料者向週刊指出，與陳姓小隊長喝酒的隊員，有時輪到有勤護，就由其他清醒的隊員代替出勤，有時就戴上口罩出勤，向縣消防局檢舉，消防局也僅對陳小隊長口頭申誡，導致該分隊流動率很高。

縣消防局副局長陳興傑表示，該局今天已馬上針對該案開會，陳姓小隊長也坦承有此事，從影像畫面看起來飲酒處是在辦公廳舍2樓，而非1樓的辦公室，目前已由政風、人事、第一大隊等單位進行調查，將會針對調查出來的事實進行懲戒，絕不寬貸。

陳興傑也說，消防局三令五申，嚴禁消防同仁在辦公室喝酒，也嚴禁酒駕，被發現一定嚴予懲戒，遺憾的是局長信箱未接獲類似檢舉，與同仁座談也未有反映。

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