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首頁　>　南投縣

南投6大醫院類流感門診 農曆春節不打烊

衛福部南投醫院醫師深入社區義診。（記者謝介裕攝）

衛福部南投醫院醫師深入社區義診。（記者謝介裕攝）

2020-01-15 13:28:48

〔記者謝介裕／南投報導〕隨冷氣團一波接著一波來襲，日夜溫差更大，疑似流感案例的通報案件也愈來愈多，過年期間各醫院是否提供流感相關醫療服務?引發各界關注，南投縣衛生局指出，從1月18日至2月2日期間，縣內6大醫院同步推出「類流感特別門診」，且農曆春節期間也「照常營業」。

南投縣衛生局強調，各醫院開設的「類流感特別門診」，並未提供流感疫苗接種，而是針對疑似流感患者診治後，提供克流感藥物供其服用。

據縣內6大醫院彙整呈報的資料顯示，從1月18日至2月2日期間，1月20、21、22、30及31日等5天，流感門診全部停診，其餘時間南投、埔榮及竹山秀傳等3家醫院上午都有流感門診，至於埔基醫院流感門診時間為1月24及25日；南基醫院為1月19、23、25、28、29及2月2日；草屯佑民醫院則是1月18及23日至28日及2月1日，詳情可上衛生局官網查詢。

除此，衛福部南投醫院為了落實照護弱勢族群，今日特別在南投市仁壽公園辦理義診活動，安排醫師走入社區提供醫療服務，除了發放白米、襪子、衛生紙等愛心物資以外，也結合嘉和里社區發展協會提供熱騰騰的愛心午餐，讓弱勢民眾足甘心﹗

南投醫院院長洪弘昌說，近來氣溫驟降，提醒民眾做好保暖措施的同時，也呼籲符合公費流感疫苗接種資格的民眾應儘速接種，以獲得保護力，降低流感重症的風險。

南投縣衛生局公佈縣內6大醫院「類流感特別門診」時間表情形。（記者謝介裕攝）

南投縣衛生局公佈縣內6大醫院「類流感特別門診」時間表情形。（記者謝介裕攝）

衛福部南投醫院醫師深入社區義診時，也帶領民眾一起跳健康操。（記者謝介裕攝）

衛福部南投醫院醫師深入社區義診時，也帶領民眾一起跳健康操。（記者謝介裕攝）

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