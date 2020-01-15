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首頁　>　南投縣

南投市燈會明點燈起跑 公告「狗大小便」別壞事…

南投市區唯一圓環已完成「金鼠迎財」燈會佈置，夜幕中更顯得耀眼。（記者謝介裕攝）

南投市區唯一圓環已完成「金鼠迎財」燈會佈置，夜幕中更顯得耀眼。（記者謝介裕攝）

2020-01-15 09:42:18

〔記者謝介裕／南投報導〕春節在即，南投市區唯一的圓環地標也從去年的「福豬」變成「金鼠」，宣告今年鼠年名為「金鼠迎財」的燈會，即將於明日進行點燈儀式，怎料，圓環內不時可見小狗大小便，公所遂豎牌提醒民眾發揮公德心，別讓狗狗的大小便毀了辛苦佈置的會場及成果。

南投市區唯一的圓環，一路見證南投市發展、變遷，1950年行政劃分後，「南投社」聚落正式脫離台中縣區而定名南投縣，當時還是「南投鎮」，直至1981年才升格為縣轄市，也是全台唯一省、縣、市3級機關的所在地，因南投縣文化園區前有4條道路交叉，所以才興建圓環以利交通順暢，以致市民對此圓環，也別有一份特殊的情感。

南投市長宋懷琳指出，圓環最初僅有噴水池造景，地震之後，曾打造稜角狀造型的921紀念碑，不過，因稜角好似三面利刃，引發沖煞風水之說，令地方惶惶不安，公所將紀念碑拆除後，地標便開始配合生肖及花燈活動年年更改，也成為迎新送舊的重要指標。

今年的燈會將自16日點燈儀式後，持續至2月9日止，目前「金鼠迎財」等大型花燈也都已完成組裝，涵蓋範圍從園環主燈迄中山公園、仁壽公園、市公所辦公大樓及三和大排停車場等地，也吸引民眾前往遊賞，然而，圓環因屬室外開放空間，以致地面不時可見小狗的排泄物或民眾亂丟的煙蒂，令市公所清潔人員有種掃不完之感，十分無奈又困擾。

因此，公所特別在圓環公告提醒民眾，可前來看花燈、拍照、溜狗，但千萬別留下狗狗的大小便，同時標示圓環周邊都設有路口監視器，假使屢勸不聽者，必要時將依違反廢棄物清理法處1200元至6000元不等罰鍰，呼籲民眾發揮公德心，以免受罰。

南投市圓環「金鼠迎財」燈區，不時可見民眾亂丟煙蒂，嚴重影響市容整潔及觀感。（記者謝介裕攝）

南投市圓環「金鼠迎財」燈區，不時可見民眾亂丟煙蒂，嚴重影響市容整潔及觀感。（記者謝介裕攝）

南投市公所在圓環「金鼠迎財」燈區，豎牌呼籲民眾發揮公德心，別留下狗狗的大小便。（記者謝介裕攝）

南投市公所在圓環「金鼠迎財」燈區，豎牌呼籲民眾發揮公德心，別留下狗狗的大小便。（記者謝介裕攝）

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