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首頁　>　南投縣

春節國道5大疏運措施 這張表一目瞭然

下週就是農曆春節，國道高速公路局春節連假5大疏運措施一覽表出爐。（取自南投縣政府LINE官方群組）

下週就是農曆春節，國道高速公路局春節連假5大疏運措施一覽表出爐。（取自南投縣政府LINE官方群組）

2020-01-14 17:56:27

〔記者張協昇／南投報導〕下週就是農曆春節，國道高速公路局為避免春節連假國道塞車嚴重，實施包括高承載管制、匝道封閉、匝道移控、暫停收費及開放路肩5大疏運措施，並製成一覽表，南投縣政府也特別PO在LINE官方群組，供民眾以手機隨時查詢，並提醒民眾春節假期搭乘國道客運、台鐵或台灣高鐵轉乘在地客運均享有優惠。

南投縣政府表示，今年春節連續假期，自1月23日起至29日共7天，因應可能湧入南投各風景區的人、車潮，公路總局將自22日起，展開春節交通疏運計畫。依過去慣例，國3號名間及竹山交流道、國道6號愛蘭交流道、131線通往九族文化村路口與台14甲線清境農場及合歡山等5大路線，被視為是春節期間最易壅塞的路段。

國道高速公路局將於春節連假實施高承載管制、匝道封閉、匝道移控、暫停收費及開放路肩5大疏運措施，位於南投縣的國道3號名間交流道雙向入口匝道，1月27日大年初三及28日大年初四將封閉；春節連假於0至5時國道全線雙向暫停收費，並採長途折扣費率及無每日20公里優惠里程。

南投縣政府提醒民眾，春節連假短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸，使用電子票證搭乘「台灣好行」39條路線，可享有半價優惠，春節期間可撥打1968或上高公局網站，查詢國道即時路況，避開塞車路段。

春節連續假期，，將實施高承載管制措施，南投警方將在各交流道疏導車流。（檔案照，南投縣警方提供）

春節連續假期，，將實施高承載管制措施，南投警方將在各交流道疏導車流。（檔案照，南投縣警方提供）

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