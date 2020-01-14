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一門三傑239歲 書法PK賽傳孝道

南投縣竹山秀傳醫院舉辦揮毫活動，高齡94歲的詹成章（中）也與大兒子詹德源（左）、2兒子詹德祥（右），來一場父子書法pk賽。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山秀傳醫院舉辦揮毫活動，高齡94歲的詹成章（中）也與大兒子詹德源（左）、2兒子詹德祥（右），來一場父子書法pk賽。（記者謝介裕攝）

2020-01-14 14:49:25

〔記者謝介裕／南投報導〕新年頭、舊年尾，南投縣竹山秀傳醫院今日特別舉辦「送豬迎鼠健康大掃除」闖關暨揮毫活動，尤以詹成章、詹德源、詹德祥父子3人最受注目，字裡行間不僅發揚書法傳統文化，也潛藏孝道教育意義。

現年94歲、住在鹿谷鄉的詹成章阿公，從年輕就喜愛透過揮毫修身養性，也練就一手好字，今日藉由該活動與其74歲的大兒子詹德源及71歲的2兒子詹德祥，難得來一場父子PK書法show，僅見詹成章阿公書寫行雲流水、風格俊逸；而其2個兒子也是墨色濃郁、筆法穩健又富有變化，父子3人可說是各有千秋，令人拍案叫絕，也使得會場瀰漫喜氣洋洋的年節氣氛。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍指出，詹德源、詹德祥兄弟倆原本都在外工作，退休後，也特別返回鹿谷家鄉陪伴年邁的老父，耳濡目染下，不但愛上「書法」，同時也成為父子3人情感聯繫的重要管道，尤其，3人年齡合計高達238歲，還能同場說說笑笑比書法，傳遞出的孝悌精神，更值得大家學習。

除此，還安排各項體適能闖關活動，讓民眾對自己的健康進行一番檢測，完成闖關者便能獲贈免費春聯1幅，院方並表示，今年因醫中計畫增添2名生力軍，因此，即日起眼科將由原本的一週4診增至8診，共為守護社區民眾健康盡分心力。

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