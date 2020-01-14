為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

南投春節食品不合格豆製品再添4件、累計7件

南投縣衛生局就春節應景食品進行抽檢情形。（資料照，記者謝介裕攝）

南投縣衛生局就春節應景食品進行抽檢情形。（資料照，記者謝介裕攝）

2020-01-14 07:53:13

〔記者謝介裕／南投報導〕再過10天就是家家戶戶團圓圍爐的日子，為保障民眾食用安全，南投縣衛生局特別針對76件應景食品進行第二波抽驗，檢查項目包括農藥殘留、動物用藥、真菌毒素、著色劑、防腐劑、亞硝酸鹽、甜味劑、過氧化氫等，結果繼第一波的3件後，又有4件豆類製品「過氧化氫」含量超標，累計已達7件，分別來自台中、彰化及雲林等3縣市，也依源頭管理法則移請所轄縣市衛生局處辦。   

此次衛生局執行春節複合式專案—年節應景食品販售業者稽查，抽驗產品包括蔬菜類、水果類、禽畜肉類、花生製品、米濕製品、豆類製品、肉類加工食品、水產乾製品、醃製蔬菜、脫水蔬菜、瓜子及豬、牛肉干等零食，結果豆類製品不合格率居所有產品之冠，且原因都是「過氧化氫」含量不符標準。

南投縣衛生局指出，「過氧化氫」便是俗稱的「雙氧水」，具有殺菌、防腐、漂白等作用，惟消費者若長期食用殘留過量雙氧水的食物，將引起頭痛、嘔吐等症狀，嚴重影響人體健康，呼籲豆干製造業者應遵守使用食品添加物的相關法規，以及注重產品製程及場所的衛生，才可確保消費者食用安全。

除此，民眾在選購年貨時，也應注意選購來源、標示清楚的食品，避免購買來路不明的散裝食品，對於外觀過於鮮豔非自然顏色的食品、聞起來味道比較刺鼻及酸臭，甚而有不該存有的芳香味的產品，也應避免選購，並注意均衡飲食，健康、快樂過好年，如有食品衛生安全問題及消費疑義，可洽詢衛生局服務專線049-2231994。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本高校足球錦標賽廣島代表隊 44人食物中毒送醫
2020-01-01 10:06

日本高校足球錦標賽廣島代表隊 44人食物中毒送醫
薯條倒在餐盤上吃？ 速食店員工曝「內幕」建議不要
2019-12-13 20:35

薯條倒在餐盤上吃？ 速食店員工曝「內幕」建議不要
全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0

全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0
冬至將屆北市府抽驗湯圓 大直知名鹽酥雞店標示不符規定
2019-12-13 15:15

冬至將屆北市府抽驗湯圓 大直知名鹽酥雞店標示不符規定
塑化劑超標 IKEA兩款隨行杯退運、銷毀
2019-12-10 19:53

塑化劑超標 IKEA兩款隨行杯退運、銷毀
南投縣今日熱門
2020-01-12 08:34

蔡英文總統大勝 廖大乙：天意證明果然「中猴」

2020-01-12 18:26

南投立委5連敗 民進黨「小鋼砲」要黨部主委下台

2020-01-12 10:04

國民黨總統大選慘敗 林明溱：敗在人選問題

2020-01-09 09:05

斑馬線變虎口！消防隊員慘被貨車撞成重傷 驚悚畫面曝光 影片

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播