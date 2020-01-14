南投春節食品不合格豆製品再添4件、累計7件

南投縣衛生局就春節應景食品進行抽檢情形。（資料照，記者謝介裕攝）

2020-01-14 07:53:13

〔記者謝介裕／南投報導〕再過10天就是家家戶戶團圓圍爐的日子，為保障民眾食用安全，南投縣衛生局特別針對76件應景食品進行第二波抽驗，檢查項目包括農藥殘留、動物用藥、真菌毒素、著色劑、防腐劑、亞硝酸鹽、甜味劑、過氧化氫等，結果繼第一波的3件後，又有4件豆類製品「過氧化氫」含量超標，累計已達7件，分別來自台中、彰化及雲林等3縣市，也依源頭管理法則移請所轄縣市衛生局處辦。

此次衛生局執行春節複合式專案—年節應景食品販售業者稽查，抽驗產品包括蔬菜類、水果類、禽畜肉類、花生製品、米濕製品、豆類製品、肉類加工食品、水產乾製品、醃製蔬菜、脫水蔬菜、瓜子及豬、牛肉干等零食，結果豆類製品不合格率居所有產品之冠，且原因都是「過氧化氫」含量不符標準。

南投縣衛生局指出，「過氧化氫」便是俗稱的「雙氧水」，具有殺菌、防腐、漂白等作用，惟消費者若長期食用殘留過量雙氧水的食物，將引起頭痛、嘔吐等症狀，嚴重影響人體健康，呼籲豆干製造業者應遵守使用食品添加物的相關法規，以及注重產品製程及場所的衛生，才可確保消費者食用安全。

除此，民眾在選購年貨時，也應注意選購來源、標示清楚的食品，避免購買來路不明的散裝食品，對於外觀過於鮮豔非自然顏色的食品、聞起來味道比較刺鼻及酸臭，甚而有不該存有的芳香味的產品，也應避免選購，並注意均衡飲食，健康、快樂過好年，如有食品衛生安全問題及消費疑義，可洽詢衛生局服務專線049-2231994。

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