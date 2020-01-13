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「狂犬病」鼬獾攻擊遊客 玉管處︰勿餵食或捕捉野生動物

在玉山國家公園塔塔加遊憩區攻擊遊客的鼬獾，當初被捕捉的情形。（記者謝介裕翻攝）

在玉山國家公園塔塔加遊憩區攻擊遊客的鼬獾，當初被捕捉的情形。（記者謝介裕翻攝）

2020-01-13 18:24:56

〔記者謝介裕／南投報導〕玉山國家公園熱門旅遊景點塔塔加遊憩區，今年元旦當天驚傳新中橫公路139.5公里路段，發生1起鼬獾主動攻擊遊客的意外，還好只咬住遊客的鞋子，並無人員受傷，最被也被玉管處派員捕捉後送往農委會家畜衛生試驗所進行檢測，今檢測結果出爐，確定該鼬獾係因帶有狂犬病的病毒才會出現行為失控，且已於隔日1月2日因狂犬病死亡。

玉管處指出，該案屬於個案事件，但為確保民眾自身安全，呼籲遊客進入園區造訪時謹記並遵守「2不1要」原則，即不要棄養寵物、不要接觸、不餵食或捕捉野生動物，且記得每年要帶家中犬貓施打狂犬病疫苗，違者，可依動物保護法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

除此，玉山園區內之生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區（南橫公路沿線除外）禁止攜帶寵物進入，到塔塔加健行時，寵物一定要繫上牽繩，避免寵物與野生動物接觸引發後續狂犬病、犬瘟熱等人畜共通傳染病的傳播，以維護飼主與毛小孩的安全，如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，應儘速以肥皂及大量清水沖洗傷口約15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後就醫施打疫苗，並立即通報玉管處各遊客中心或動植物防疫檢疫機關通報專線0800-761-590（請留意，我救您）處置。

玉山國家公園派員將涉嫌於塔塔加遊憩區攻擊遊客的鼬獾進行捕捉。（記者謝介裕翻攝）

玉山國家公園派員將涉嫌於塔塔加遊憩區攻擊遊客的鼬獾進行捕捉。（記者謝介裕翻攝）

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