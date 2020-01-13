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投縣收運大型垃圾 除草屯結束其餘鄉鎮市還來得及

春節前大型垃圾除草屯外其他鄉鎮都還會收運，春節假期過後則很多從大年初五開始。（記者陳鳳麗攝）

春節前大型垃圾除草屯外其他鄉鎮都還會收運，春節假期過後則很多從大年初五開始。（記者陳鳳麗攝）

2020-01-13 14:38:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕選舉結束，大家開始大掃除準備過年，南投縣府貼心製作13鄉鎮市收運大型垃圾、春節後恢復收運的時間表，其中大型垃圾除草屯鎮已結束，其他鄉鎮市民都還來得及。至於春節後清潔隊恢復收運垃圾時間，除水里鄉30日才恢復，其他多數鄉鎮市在29日大年初五就恢復收垃圾。

讓很多人關注、投入的總統和立委選舉上週六已結束，大家開始大掃除，除舊布新迎接農曆新年到來，大掃除準備丟出來的大型垃圾、廢棄家具，一般垃圾車是不收的，各鄉鎮市公所清潔隊是另外派車收運，因此要注意自己所在的鄉鎮收運日期。

南投縣府特別製作一張「南投縣春節清運垃圾時間表」，除了有春節假期停收日期，也有大型垃圾收運時間表。這段期間大家關心的大型垃圾時間，都可參考這張時間表。

目前僅草屯鎮已停收大型垃圾，其他鄉鎮市都還會收運，但埔里、鹿谷和集集3鄉鎮需要先預約，且鹿谷鄉要在今天和明天完成預約，收運時間則只到16日，埔里鎮收到17日，集集則收到20日。

人口最多的南投市從15日到22日收運，竹山鎮則只有19日整天收運。名間鄉是17日及20日、 21日、 22日共有4天收運；國姓鄉變到21日；魚池鄉明天起到17日收運；仁愛鄉只有22日一天；水里和中寮鄉都是今天開始收到17日，信義鄉則是一直收到22日。

至於各鄉鎮市清潔隊何時結束春節假期、開始收垃圾，依照縣府提供的時間表，有10個鄉鎮市29日大年初五開始，水里鄉則是30日大年初六才開始收運。中寮鄉比較特殊，28日大年初四會收運一天，隔日再休一天，30日全面恢復正常。而介義鄉則27日大年初三就恢復正常。

是鹿谷鄉要在14日前預約；至於春節過後恢復收運時間，大多1月29日大年初五開始收，但水里鄉30日才收運。

南投縣府貼心製作春節清運垃圾時間表，很有參考價值。（南投縣府提供）

南投縣府貼心製作春節清運垃圾時間表，很有參考價值。（南投縣府提供）

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