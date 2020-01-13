投縣綠營立委未能翻盤 蔡培慧：續留故鄉

蔡培慧（左）昨由前草屯鎮長洪國浩（右）作陪，在草屯鎮謝票。（蔡培慧服務處提供）

2020-01-13 13:21:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕綠營參選南投縣第一選區立委的蔡培慧，今天展開謝票，她說，此次敗選是自己知名度不夠、沒有經營地方組織，因此未來會繼續留在家鄉，不會北上教書，且會繼續在草屯鎮設服務處，另埔里則與縣議員陳宜君設聯合服務處，為鄉親的服務，不會因此中斷。

以「菜頭粿」打出知名度的蔡培慧，這次在南投縣第一選區立委選舉，未能打敗藍營現任立委馬文君，很多支持者都哭了，直呼「好捨不得！」，也有支持者則要她選南投縣長，蔡培慧今天說，以自己的能力，縣長絕對未在規劃的選項。

蔡培慧今天從中寮鄉展開選區的謝票行動，中午在草屯鎮南埔里陳府將軍廟廣場稍事休息吃便當，有老人家跟她說「你很優秀」，也有機車騎士看到她專程停車跟她致意，為她的落選感到惋惜，讓一向感情豐富的蔡培慧紅了眶。

「我會繼續留在家鄉！」，蔡培慧說，自己擔任不分區立委不到4年，雖在草屯鎮設服務處3年，去年也與縣議員陳宜君在埔里鎮設聯合服務處中心，雖然做了很多事，但知名度的確不夠，且也發現自己沒有經營地方組織，因此選後會留在南投縣，繼續為鄉親服務。

蔡培慧也說，目前的規劃是依舊在草屯鎮設服務處，埔里鎮則與縣議員陳宜君繼續設聯合服務處，雖沒有立委公職，但仍可以自己的專業和人脈，繼續為鄉親服務。

「這次選舉雖未能勝選，但很多鄉親的回應讓我非常感動！」，蔡培慧透露，曾在草屯鎮排隊買湯餃，有位年輕媽媽過來握手，感謝爭取紙風車劇團到草屯演出，讓孩子度過好幾次快樂的夜晚。也曾在埔里鎮有位大姊熱情致謝，感謝讓沒有農地卻實際從事農務的她得以投保農保。

有長輩在草屯鎮南埔里陳府將軍廟跟蔡培慧安慰鼓勵，蔡培慧鞠躬握手感謝。（蔡培慧服務處提供）

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