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首頁　>　南投縣

合歡山今年瑞雪首報到！武嶺積雪5至10公分 遊客超開心

合歡山今天降下今年首場瑞雪，昆陽以上一片雪白。（記者佟振國攝）

合歡山今天降下今年首場瑞雪，昆陽以上一片雪白。（記者佟振國攝）

2020-01-13 10:59:57

〔記者佟振國／南投報導〕受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，氣溫與水氣配合下，合歡山今天凌晨降下2020年首場瑞雪，至上午10點左右仍有間歇的雪夾霰，武嶺一帶已經積雪5到10公分，一片雪白，讓上山追雪遊客超開心，由於路面積雪結冰，仁愛分局於台14甲線24K至41K鳶峰至大禹嶺路段雙向交通管制，車輛須加掛雪鏈才能上山。

在合歡山山訓的北市木柵國小師生開心玩雪。（記者佟振國攝）

在合歡山山訓的北市木柵國小師生開心玩雪。（記者佟振國攝）

真的超開心！剛到合歡山昆陽、武嶺停車場，就聽到遊客的歡呼聲，因為他們成為新年合歡山第一場瑞雪的見證者。

遊客興奮脱衣拍照慶祝。（記者佟振國攝）

遊客興奮脱衣拍照慶祝。（記者佟振國攝）

受到大陸冷氣團的影響，溫度與水氣配合，據上山等待降雪的民眾表示，今天凌晨2點多武嶺先開始降下冰霰，過了不久開始飄雪，時而又是雪夾霰，到了上午10點多合歡山仍不時飄著冰霰，目前武嶺到合歡山莊積雪約5到1O公分。

合歡山道路積雪結冰，警方實施交通管制。（記者佟振國攝）

合歡山道路積雪結冰，警方實施交通管制。（記者佟振國攝）

來自香港的遊客住在清境農場，得知合歡山降雪趕緊上山朝聖；也有來自台中的遊客興奮脱衣拍照慶祝；台北市木木柵國小師生來合歡山做山訓，遇到合歡山飄雪真棒，師生開心直呼超值得。

由於路面積雪結冰，仁局翠峰派出所表示，公路總局埔里工務段上午7時起，針對台14甲線24K至41K即鳶峰以上至大禹嶺雙向實施管制，車輛需加掛雪鏈通行，提醒駕駛人注意，行經降雪或降霰及結冰路段務必減速慢行，以策安全。

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