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首頁　>　南投縣

國3名間交流道匝道春節封2天 南投鄉親很憤怒！

國道3號名間交流道車流量相當多，今年春節匝道將封閉交管，引發各界關注。（記者謝介裕攝）

國道3號名間交流道車流量相當多，今年春節匝道將封閉交管，引發各界關注。（記者謝介裕攝）

2020-01-13 10:14:57

〔記者謝介裕／南投報導〕農曆春節在即，南投縣民耳聞國道3號名間交流道在1月27日大年初三及28日大年初四，將全天候封閉雙向入口匝道48小時後，莫不發出不平之鳴，痛批高工局厚此薄彼，為何不連台中、彰化快官等相關交流道也一併封閉?有欺壓南投鄉親之嫌，縣府工務處長陳錫梧也說，雖然該處與警方在協調會中再三向高工局反映南投鄉親不滿的心聲，無奈高工局依然不願調整交管措施，實令人遺憾﹗

最近幾年，高工局標榜改善春節交通為由，斷然封閉國道名間交流道入口匝道，使得集集、水里、信義及部分從日月潭等景點離開的遊客，無法提前上國道北返，必須繞道南投市區，常常造成台3線大塞車，引發民怨四起。

因此，日前高公局邀集中部各縣市政府、警政、公路等相關單位就春節交管事宜召開協調會時，南投縣政府工務處長陳錫梧及南投縣警察局交通隊長陳志鵬2人，便積極向高工局爭取將國道3號名間交流道交管權下方給地方執行，無奈未果，警方甚至退讓一步表示，入口匝道照原計畫封閉，但將管制工具由厚重的混凝土材質更改為塑膠紐澤西護欄，如此在封閉期間，假使國道車流量緩和、不多時，站崗的員警便可依交通流量，彈性開放在平面道路上的車輛進入國道，同時減少台3線等平面道路塞車問題，豈不雙贏?

不過，陳錫梧表示，經過一番協商後，高工局最後仍堅持封閉國道3號名間交流道入口匝道「只能下、不能上」的決定，加上國道並非縣道，縣府並無管轄權，也只能予以尊重，至少已盡到努力捍衛南投鄉親權益的職責。

至於今年大年初三及初四2天，國道3號名間交流道入口匝道封閉後，是否又會造成平面道路交通嚴重打結?則有待進一步觀察。

南投縣政府工務處長陳錫梧（左）及南投縣交通隊長陳志鵬（右），在協調會中向高工局爭取國道3號名間交流道匝道春節不封閉情形。（記者謝介裕翻攝）

南投縣政府工務處長陳錫梧（左）及南投縣交通隊長陳志鵬（右），在協調會中向高工局爭取國道3號名間交流道匝道春節不封閉情形。（記者謝介裕翻攝）

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