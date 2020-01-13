「英勝瑜」連任總統 日月潭驚見「鷹捕魚」獻禮…

南投縣日月潭有漁民罕見地拍到老鷹在潭面獵捕魚兒的畫面。（記者謝介裕翻攝）

2020-01-13 07:22:17

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭自然生態豐富，但鮮少見到猛禽蹤影，不過，1月11日總統及立委選舉投票日後，卻有人拍到 「鷹捕魚」的稀奇 又罕見畫面，地方民眾多半認為，象徵上蒼給予小英總統連任成功的祝福、道賀之意。

現年60多歲的民俗專家莊涼火表示，他世居日月潭伊達邵碼頭一帶，雖然日月潭風光明媚，但並非猛禽棲地，加上搭乘遊艇遊湖，幾乎是遊客造訪日月潭的必要行程，因此，人多、船多的情況下，想要看到猛禽現蹤可說是可遇不可求。

然而，11日蔡英文總統連任成功，連日來他不但多次看見老鷹遨遊天際的英姿，還有漁民拍到難得的「鷹捕魚」畫面，雖說日月潭生態豐富，經常可見魚群在水面上來回嬉戲或覓食，老鷹抓魚也是生態食物鏈的一環，按理講，也不應大驚小怪，但因蔡英文中的「英」與「鷹」發音相同，而「魚」也與國民黨總統落選人韓國「瑜」及親民黨總統落選人宋楚「瑜」音同，也難怪增添大家無限的想像空間！

蔡英文南投競選總幹事陳錦倫指出，他十分感謝鄉親以選票力挺小英，但日月潭「鷹捕魚」的奇景，是巧合還是報喜？恐怕是見仁見智的問題，不過，可確定的是，小英及民進黨全體同仁一定會全力兌現守護台灣的承諾，進而與台灣人民共創更美好的未來。

南投縣日月潭生態豐富，潭面不時可見三五成群的魚群悠遊情景。（記者謝介裕攝）

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