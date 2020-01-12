南投立委5連敗 民進黨「小鋼砲」要黨部主委下台

民進黨南投立委選舉5連敗，縣黨部前執行長曾琮愷要求現任主委下台負責。（記者劉濱銓攝）

2020-01-12 18:26:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕總統、立委選舉結束，民進黨南投立委選舉5連敗，黨內的茶壺風暴才要開始！

民進黨此次在南投的總統票數多了1萬5000張，但2席區域立委都沒拿下，苦吞5連敗戰績，南投民進黨內就傳出檢討聲浪，有「小鋼砲」之稱的縣黨部前執行長曾琮愷就開出第一槍，直指埔里鎮是綠營執政，且還是縣黨部主委蘇昱誠的大本營，但蔡培慧在埔里的票數卻是大輸，要求蘇昱誠應下台負責，否則將發動罷免。

蘇昱誠回應，有關選舉政治責任，他將深自檢討，但輔選過程他問心無愧，從總統的得票就可證明，未來希望黨內團結，不要口水戰，他會好好整合南投民進黨，向黨中央爭取資源，扎扎實實地在南投深耕，為下一次的勝選努力。

他也說，民進黨在南投的處境一直都很辛苦，雖然埔里鎮是綠營執政，但鎮長廖志城很早就在地方耕耘，才能當選地方首長，但蔡培慧因起步較晚，選民對於在地的國民黨馬文君較熟悉，知名度與影響力未能全面發揮，才無法拉近票數，這都是未來要努力的地方。

曾琮愷指出，小英在南投的票數開得好，與整體的大局勢有關，但立委選舉在埔里鎮，綠營得票卻是大輸，顯示在埔里的主委蘇昱誠輔選失敗，基層經營還有很大進步空間。

曾說，民進黨在南投立委選舉已5連敗，未來只剩現任縣議員，新科民進黨不分區立委羅美玲可以服務南投，但地方仍欠缺區域立委可與民眾緊密連結，他替支持民進黨的基層與選民抱屈，並希望蘇昱誠請辭負責，否則將發動罷免。

民進黨南投區域立委2席皆墨，已是立委5連敗，民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠被要求下台。（記者劉濱銓攝）

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