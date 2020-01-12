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蔡英文總統大勝 廖大乙：天意證明果然「中猴」

廖大乙說韓國瑜講選總統是「天意」，其實老天已多次透露各種訊息。（記者陳鳳麗攝）

廖大乙說韓國瑜講選總統是「天意」，其實老天已多次透露各種訊息。（記者陳鳳麗攝）

2020-01-12 08:34:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕總統蔡英文在此次總統大選不僅獲勝，得票數更創下民選總統的新高，民俗專家廖大乙說，韓國瑜本身有太多問題外，愛強調「天意」，惟今年初他脫口說「總統連任者是蔡英文」、還說「台灣中猴」，李佳芬娘家後方的老龍柏被移走、祖墳出入口道路出現兩個坑洞，其實老天已冥冥中透露他注定敗選的訊息。

廖大乙表示，從豬年的台灣燈會的主燈兆國運，就預言這一年會有很多「背骨」（背叛）的人和事，而背叛最多人的非韓國瑜莫屬，他自稱參選總統是在天意與民意間徘徊，指選總統是「天意」，但若要說「天意」，老天已透過多種跡象來告訴他什麼才是天意。

廖大乙說，前年11月24日韓國瑜高票當選高雄市長，隔日李佳芬娘家後方的老龍柏被移植，代表李家的「龍氣」斷了。

韓國瑜宣布選總統期間，李佳芬娘家祖墳出入口的道路，突然破了兩個坑洞，當時就預言他可能總統、高雄市長兩頭空。

廖大乙也說，本月6日韓國瑜在接受媒體專訪時，針對宋楚對他的批評，說出「今天執政是民進黨，今天的總統連任者是蔡英文」的話語，就是在提示大家「蔡英文當選了」。

另外也在國軍黑鷹直升機失事，折損數名軍中大將後，韓國瑜說了「台灣中邪了」，若用另類思考，「中邪」的台語是「中猴」，「中」是當選，而蔡英文生肖就是屬猴，透過韓國瑜的口，預言蔡屬猴的蔡英文當選。

李佳芬娘家祖墳出入口道路破兩個洞，老天在暗示他將總統和高雄市長兩頭空。（廖大乙提供）

李佳芬娘家祖墳出入口道路破兩個洞，老天在暗示他將總統和高雄市長兩頭空。（廖大乙提供）

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