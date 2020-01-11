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首頁　>　南投縣

小英在南投衝破15萬票 得票數創新高

蔡賴配在南投縣13鄉鎮市合計獲得15萬2046票，比上屆大選13萬6104票還多出1萬5000多票。（記者劉信德攝）

蔡賴配在南投縣13鄉鎮市合計獲得15萬2046票，比上屆大選13萬6104票還多出1萬5000多票。（記者劉信德攝）

2020-01-11 23:03:58

〔記者謝介裕／南投報導〕第15任總統、副總統及立委選舉結果今晚揭曉，過程平和，雖然綠營在立委第1及第2選區雙雙落敗，藍軍揮出全壘打，但民進黨總統當選人蔡英文與賴清德在南投縣得票數15萬2046票，獲得過半的50.83％的支持率，國民黨韓國瑜與張善政獲得13萬3791票、得票率約44.72％；宋楚瑜與余湘獲得1萬3315票、得票率約4.45％，總統有效票數29萬9152票，總投票率為73.21％。

這次選舉計有總統、立委及政黨3種選票，合計120多萬張選票，區域立委部分，第1選區18萬8443選舉人數、投出13萬7171票、投票率約73.78％，由藍軍馬文君以總票數7萬3480比綠營蔡培慧63691票，順利完成4連霸；第2選區202828選舉人數、投出146032票、投票率約73.33％，藍軍許淑華以80067票比綠營陳癸佑59322票勝出。

值得一提的是，此次總統大選蔡英文及賴清德搭檔，在南投縣13鄉鎮市合計獲得15萬2046票，較上屆13萬6104票還多出1萬5000多票，不過，在全縣13鄉鎮市之中也與上屆一樣僅信義及仁愛2原鄉輸藍軍，其餘11鄉鎮市都贏，算是維持平盤。

除此，19個政黨得票率，以國民黨39.9％最高，其次為民進黨30.9％、台灣民眾黨9.9％及時代力量6.1％，其餘政黨在南投縣得票率均未跨過5％門檻，顯示南投縣政治光譜依然是藍大於綠。

南投縣選委會表示，此次大選縣內總共設置492處投開票所，因天氣風和日麗，民眾投票踴躍，投票秩序大致良好，但仍有零星狀況發生，草屯、埔里各有1起撕毀選票案，最重將面臨5萬元罰鍰。

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