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首頁　>　南投縣

天氣要變了！合歡山、玉山可能飄雪 追雪族要注意這些情況…

今晚至明天受鋒面通過及東北季風增強，將轉為濕冷天氣，中央氣象局合歡山天氣預報12日全天及13日上半天也出現降雪符號。（記者佟振國翻攝）

今晚至明天受鋒面通過及東北季風增強，將轉為濕冷天氣，中央氣象局合歡山天氣預報12日全天及13日上半天也出現降雪符號。（記者佟振國翻攝）

2020-01-11 11:06:01

〔記者佟振國／南投報導〕今天是2020總統、立委選舉投票日，各地多是晴朗的好天氣，方便民眾外出投票，但最快入夜到明天，天氣就會出現變化，將有一波冷空氣南下，12日至14日轉為濕冷天氣，中央氣象局也預估海拔3000公尺以上的玉山、合歡山可望飄雪，公路總局埔里工務段也提醒行駛台14甲線合歡山公路的用路人最好備妥雪鏈，若遇降雪或道路結冰，也不排除實施預警性封閉道路管制作業。

埔里工務段表示，根據中央氣象局的氣象資料顯示，未來1週天氣受冷空氣影響，12日起至14日有降雨情形，配合北方冷空氣，海拔3000以上高山例如玉山、合歡山有雨夾雪發生機率，至於台14甲線合歡山路段及背陽區域，路面易有結冰情形，民眾上山前務必先確認天氣狀況，並隨車攜帶雪鏈及個人保暖用品，以備不時之需。

埔里工務段表示，近日若有下雪或路面結冰情形，為確保民眾行車安全，不排除針對台14甲線翠峰至大禹嶺（18K至41K）雙向路段實施預警性封閉道路管制作業，翌日清晨將確認路況後再行開放或限制加掛雪鍊車輛通行。

由於台14甲線翠峰至大禹嶺多處路段寬度僅5至7公尺，昆陽、武嶺及合歡山莊停車場可供停車位少，上山賞雪遊客勿將車輛任意停放路側，避免造成車流回堵壅塞，警方也將加強違停告發取締。

中央氣象局預計12、13日合歡山有機會飄雪，讓追雪民眾超期待。（資料照）

中央氣象局預計12、13日合歡山有機會飄雪，讓追雪民眾超期待。（資料照）

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