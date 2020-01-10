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首頁　>　南投縣

助攻馬文君 韓國瑜陪車隊掃街

國民黨總統候選人韓國瑜（左2）到南投縣草屯鎮，力挺第一選區立委候選人馬文君（左3）。（記者佟振國攝）

國民黨總統候選人韓國瑜（左2）到南投縣草屯鎮，力挺第一選區立委候選人馬文君（左3）。（記者佟振國攝）

2020-01-10 17:05:33

〔記者佟振國／南投報導〕選前最後一天，國民黨總統候選人韓國瑜，今天下午特別陪同南投縣第1選區立委候選人馬文君車隊掃街，呼籲南投烏溪線鄉親集中選票，全力支持在地好立委馬文君，繼續為鄉親認真打拚。

韓國瑜今晚在高雄舉辦選前之夜，下午仍到南投縣草屯鎮與立委候選人馬文君車隊掃街拜票，縣長林明溱右手受傷，包上厚厚的紗布，陪著韓國瑜、馬文君站上宣傳車，手執麥克風呼籲選民立委投1號馬文君、總統2號韓國瑜及政黨票9號國民黨，支持者沿途搖著國旗大喊加油。

對於選前民進黨挾行政資源優勢，包括總統蔡英文、副總統陳建仁、立法院長蘇嘉全、行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、農委會主委陳吉仲、民進黨主席卓榮泰等人密集到南投烏溪線掃街拜票，韓國瑜認為，馬文君面臨「完全不對等」的選戰，他決定陪同馬文君車隊掃街，呼籲選民支持真正留在南投的馬文君，繼續為鄉親認真打拚。

面對民進黨等大咖密集到南投輔選，馬文君認為，自己長期在地方經營，相信選民都看在眼裡，會全力贏得勝選為目標。她說，這次大選對台灣的未來非常重要，如果民眾對近4年的生活不滿意，對未來憂心，就應該出來投票，換新的領導人，帶領台灣走向新的、對的方向。

韓國瑜陪同馬文君在草屯鎮市區車隊掃街拜票。（記者佟振國攝）

韓國瑜陪同馬文君在草屯鎮市區車隊掃街拜票。（記者佟振國攝）

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