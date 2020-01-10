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南投燈會「彩繪鼠」 化身超萌外送員

南投燈會將展出「彩繪鼠」，宏仁國中學生創作松鼠「外送員」。（南投縣政府提供）

南投燈會將展出「彩繪鼠」，宏仁國中學生創作松鼠「外送員」。（南投縣政府提供）

2020-01-10 16:55:45

〔記者張協昇／南投報導〕2020南投燈會1月18日至2月9日在南投會展中心登場，今年是鼠年，燈會「富貴錢鼠燈區」將展出招財鼠、金錢鼠、飛鼠、松鼠4種可愛的模型，共200隻由縣內各校師生共同創作「彩繪鼠」。各校發揮創意，將各種「鼠輩」化身為超人、小丑、山豬、石虎，或置入日月潭山水、玉山、櫻花、原住民等南投意象，可愛超萌的各式造型，預期將成為拍照打卡熱點。

縣府教育處邀請埔里鎮、名間鄉、仁愛鄉、信義鄉的國中小學，依班級數分配彩繪鼠模型，材質為玻璃纖維，以壓克力顏料上色。最近外送平台引進埔里，宏仁國中學生以此發想，將松鼠化身「外送員」，頭戴安全帽、尾巴變成置物箱，手持的栗子轉換為珍珠奶茶，相當可愛有創意。

教育處長陸正威10日參觀學生創作時說，學生們的創意無限，「彩繪鼠」提供師生創作的平台，也呈現他們生活經驗，例如學生把日月潭的湖光山色、玉山、櫻花意象，融入創作當中，呈現南投地方特色。在教育啟發方面，學生一開始的想法可能是單一的，但在繪畫的過程，蹦出更多元的想法，也學會在不同材質上創作。歡迎大家燈會期間，前來欣賞師生的創意作品。

宏仁國中指導老師王昭翎認為，美感是從生活當中體驗出來的，「彩繪鼠」是很好的藝術美感體驗，學生一開始不知道找什麼主題，她鼓勵學生從生活經驗當中探索，因此，有「外送員」、融合石虎意象的「環保」等題材、確定主題後，再由團隊進行溝通、合作、磨合，偶爾有些小爭執，再由老師給予建議，進行引導式教學。

大成國中指導老師李挺正說，學生剛拿到模型時，因為沒有做過，會感到害怕，加上時間緊迫，於是他先協助規劃配色，讓學生比較好著手，也建立學生信心，學生都是利用假日或學習空檔繪製，相當投入與用心。

南投燈會「富貴錢鼠燈區」將展出縣內多所國中師生創作的「彩繪鼠」，教育處長陸正威（右2）參觀學生作品。（南投縣政府提供）

南投燈會「富貴錢鼠燈區」將展出縣內多所國中師生創作的「彩繪鼠」，教育處長陸正威（右2）參觀學生作品。（南投縣政府提供）

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