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首頁　>　南投縣

南投秘境落羽松「換裝秀」 139線絕美新亮點

南投市「139線落羽松林」吸引許多民眾前來攬勝、拍照情形。（記者謝介裕攝）

南投市「139線落羽松林」吸引許多民眾前來攬勝、拍照情形。（記者謝介裕攝）

2019-11-10 11:51:50

〔記者謝介裕／南投報導〕被網友排名入選全台8大落羽松秘境之一的南投市「139線落羽松林」，在立冬過後，冷空氣一波波吹拂下，也悄然上演「換裝秀」，廣達1公頃的落羽松林，由原本翠綠面貌轉為淺綠、金黃、橘紅等多層次色調，美到讓人彷彿走進風景明信片般的錯覺，豈是驚艷足以形容？

落羽松係杉科的大型落葉喬木，樹高有時可達5、60公尺，因葉片狀似羽毛而命名，春天長出嫩芽時，葉片的顏色為淺綠色，隨夏天來臨慢慢轉為深綠色，秋冬交替之際，葉片會逐漸轉至橘紅或紅褐色。

位於南投市八卦山台地139線旁上的落羽松林，雖然是私人業主所有，但因地主免費開放供人拍照、遊覽，今日適逢假日吸引絡繹不絕的遊客慕名而來，連帶使得周邊交通出現壅塞情形，一度還讓警方誤以為又有車故發生，經進一步探查，也才恍然大悟原來大家都是為了遊賞落羽松美景而來﹗

南投縣政府及南投市公所表示，139線北起彰化縣伸港鄉，南迄南投縣鹿谷鄉，全長約75公里，不過，近2年來交通事故頻傳，遂積極進行道路改善工作，包括銜接「139線落羽松林」路段的投86線道路，也將一併拓寬，與天空之橋、猴探井、百年荔枝王、老樟母女樹等139線沿線的景點，串聯成一條觀光網絡，提供民眾交通安全之餘，也為地方觀光及產業注入一股新活力。

南投市「139線落羽松林」吸引許多民眾前來攬勝，有的還一邊賞景、一邊野餐（右下）。（記者謝介裕攝）

南投市「139線落羽松林」吸引許多民眾前來攬勝，有的還一邊賞景、一邊野餐（右下）。（記者謝介裕攝）

南投市「139線落羽松林」吸引許多民眾前來攬勝，周邊交通變得壅塞情形。（記者謝介裕攝）

南投市「139線落羽松林」吸引許多民眾前來攬勝，周邊交通變得壅塞情形。（記者謝介裕攝）

南投市「139線落羽松林」吸引許多民眾前來攬勝、拍照情形。（記者謝介裕攝）

南投市「139線落羽松林」吸引許多民眾前來攬勝、拍照情形。（記者謝介裕攝）

南投市「139線落羽松林」吸引許多民眾前來攬勝，周邊交通變得壅塞情形。（記者謝介裕攝）

南投市「139線落羽松林」吸引許多民眾前來攬勝，周邊交通變得壅塞情形。（記者謝介裕攝）

南投市「139線落羽松林」銜接投86線的道路積極拓寬情形。（記者謝介裕攝）

南投市「139線落羽松林」銜接投86線的道路積極拓寬情形。（記者謝介裕攝）

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