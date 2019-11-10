日月潭精彩一夜！ 交響樂伴300秒煙火秀

2019日月潭花火音樂嘉年華系列活動在煙火秀中畫下美麗的句點。（日管處提供）

2019-11-10 09:10:10

〔記者謝介裕／南投報導〕國立臺灣交響樂團附設青年交響樂團昨晚在日月潭國家風景區管理處向山遊客中心，演奏一系列中西膾炙人口的經典樂曲，不但引領大家走進音樂的時光隧道，也為2019日月潭Come!Bikeday花火音樂嘉年華系列活動譜下完美的休止符。

此次音樂會由國立臺灣交響樂團團長劉玄詠親自指揮附設青年交響樂團，並以中西結合方式呈現，其中，西方輕歌劇「輕騎兵」序曲，首段以小號及法國號奏出如號角般的信號曲，第2段則以小提琴演奏吉普賽小調風格主題，最後在樂團輝煌的樂音中作結，又如「法櫃奇兵」威廉斯編寫之配樂成功地將劇中超自然現象及與納粹軍隊對峙的情節做了完美的結合，演出的進行曲更是貫穿整個系列電影的經典象徵。

東方樂曲方面，從「何日君再來」、「寶島曼波」的鄉土情懷、描繪荷蘭船醫與台南姑娘的愛情故事「安平追想曲」，迄闡述離鄉游子思鄉孺慕之情的「黃昏的故鄉」，首首動聽，讓人彷佛走入時光隧道，認識台灣音樂在各種時代的風貌。

除此，還特別安排「雙琵琶協奏曲」及「雙嗩吶協奏曲」，琵琶與嗩吶都是中國傳統的樂器，琵琶低音區厚實粗獷、中音區清秀柔美、高音區清脆明亮，充分表達歡樂愉快的氣氛，至於嗩吶則是簧片管樂器，音色剛中有柔、柔中有剛，兩種樂器也帶給現場觀眾全新的聽覺饗宴，最後施放長約300秒的煙火秀，整個活動便在炫彩奪目的璀璨花火中畫下美麗的句點。

日月潭國家風景區管理處說，每年與臺灣交響樂團共同合作辦理的花火音樂會，皆吸引上萬人次國內外民眾共同聆賞，此次也不例外，會場湧入爆滿民眾，也希望藉此讓更多國內外遊客一同看見台灣。

國立臺灣交響樂團附設青年交響樂團在日月潭的演出，吸引爆滿民眾參與。（日管處提供）

國立臺灣交響樂團附設青年交響樂團在日月潭的演出，帶給大家全新的聽覺饗宴。（日管處提供）

國立臺灣交響樂團附設青年交響樂團在日月潭的演出中，特別安排「雙嗩吶協奏曲」情形。（日管處提供）

國立臺灣交響樂團附設青年交響樂團在日月潭的演出中，特別安排「雙琵琶協奏曲」情形。（日管處提供）

2019日月潭花火音樂嘉年華系列活動在煙火秀中畫下美麗的句點。（日管處提供）

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