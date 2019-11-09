有洋蔥！腦麻兒媽媽攜友揹媽祖跑馬拉松 跑友相助衝上武嶺

陳嘉齡揹著銀樓媽祖神像及神轎，參加合歡山馬拉松活動。（南投縣府提供）

2019-11-09 21:15:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全台最高海拔馬拉松的「合歡山馬拉松」活動，今天揹媽祖神像上山的是家有腦麻兒的媽媽陳嘉齡與友人陳亞廷，兩人輪流揹銀樓媽祖上武嶺，不少跑友不忍她們如此辛苦，主動加入，接力揹銀樓媽祖神像，終於讓陳嘉齡順利地將媽祖神像揹至武嶺，完成心願。

今天參加「第9屆合歡山馬拉松」活動的選手中，有女選手揹著媽祖上山，而這位選手就是經常推著腦麻兒參加馬拉松的媽媽陳嘉齡，她獲友人陳亞廷支持，兩人輪流揹銀樓媽祖參加該場馬拉松，目的地是武嶺，陳嘉齡的腦麻兒也沒有缺席，由其他友人推著一起上山。

陳嘉齡、陳亞廷會揹媽祖參加馬拉松活動，是因陳嘉齡向彰化北斗銀樓媽祖發願，表示要揹媽祖上合歡山武嶺，擲筊獲媽祖允杯，兩人於是報名該場活動，今天合力揹銀樓媽祖上山，爲路跑大眾以及山林祈福。

由於媽祖神像加上神轎的重量不輕，兩名女選手揹得非常辛苦，沿途有不少選手知道兩人揹媽祖上山的心願，陸續有人加入揹負工作，大家接力揹媽祖，最後終於將銀樓媽祖揹上武嶺，讓陳嘉齡十分感動，頻頻向協助的跑友致謝。

陳嘉齡等人抵達武嶺後，請媽祖下神轎，在武嶺亭祈福後，結束辛苦的馬拉松行程，未隨其他參加活動的選手再折返至清境。

陳亞廷（左）幫陳嘉齡（右）分擔揹負工作。（南投縣府提供）

不少選手幫忙接力揹媽祖上武嶺，陳嘉齡腦麻兒則有友人一路幫推上山。（南投縣府提供）

參選馬拉松的選手，陸續加入揹媽祖的行列。（南投縣府提供）

銀樓媽祖順利揹到武嶺亭，完成陳嘉齡的心願。（南投縣府提供）

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