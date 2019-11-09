超狂追日！穿婚紗拍南投懸日 新人：上天送的結婚禮物

戴孟佳（左）及妻子張馨之今天結婚宴客，也穿著禮服追拍「懸日」美景。（記者謝介裕攝）

2019-11-09 19:38:45

〔記者謝介裕／南投報導〕南投「懸日」今天傍晚降臨南投市民族路，也揭開市公所首屆「封街追日」活動，瞬間，湧現追日拍攝人潮，連今天中午甫結婚宴客的戴孟佳及張馨之這對新人，也直接穿著婚紗禮服與大家一起尋找最佳的拍攝位置、角度，也為2人走向紅毯那一端，留下甜美又難忘的回憶。

「曼哈頓懸日」是美國紐約曼哈頓區經典的街道美景，只能在東西向道路才拍得到，南投市民族路也符合這個條件，街道兩旁高樓大廈林立，背景更是綿延天際的八卦山脈，堪稱南投市拍攝「懸日」最佳場域。中央氣象局預報今天下午4點30分至5點20分期間，極可能出現「懸日」美景後，南投市公所及警方就在民族路與南陽路、公園街交叉口街道交管，讓大家可以在安全的環境下追懸日追個過癮！

民眾蜂擁而入卡位，讓維護交通秩序的員警忙得不可開交，下午約4點50分起，太陽逐漸西下，光芒顯得比較不刺眼，大家也瘋狂猛按快門，捕捉像蛋黃般落日沉入地平線前，餘暉映照街道兩側建築的美景。而懸日一過，人潮也快速離去，街道恢復平靜，為活動劃下完美的句點。

家住南投市的新人戴孟佳及張馨之說，倆人熱愛攝影也愛追日，也因此才相識、相戀，決定攜手一生，如今結婚宴客又巧遇懸日，更令這對新人開心直稱，好幸福、好快樂。

南投市長宋懷琳說，依照氣象專家長期觀察，南投「懸日」與「曼哈頓懸日」一樣，一年有兩次，分別在立冬及春分前後。她說，明年會持續舉辦封街追日，也提醒今天錯過封街拍攝的民眾不要傷心、氣餒，最近幾天下午4點30分至5點30分期間，只要抓對角度，仍有機會拍出絕美的「懸日」美景。

南投今天出現「懸日」美景，吸引拍攝人潮。（記者謝介裕攝）

「懸日」今降臨南投市區，民眾在街頭卡位等待捕捉美景。（記者謝介裕攝）

南投今天出現「懸日」美景，吸引拍攝人潮。（記者謝介裕攝）

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