小大帝爺公合體紫微宮 促成大甲、白沙屯、山邊媽祖合體遶境

紫微宫主祀玄天上帝，最老的神像鎖在其中一尊的肚子裡。（記者陳鳳麗攝）

2019-11-09 17:33:33

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮200多百歷史的紫微宮，主祀玄天上帝（俗稱帝爺公），另奉祀媽祖和土地公，紫微宮以大帝爺公神像肚裡有小帝爺公神像聞名，今年則再有創舉，邀到白沙屯媽袓、大甲媽祖、山邊媽祖首度到草屯南投合體，21日到23日在紫微宮駐駕，並在草屯遶境祈福，屆時大小帝爺公神像也將與三尊媽祖共同出巡。

位在草屯鎮上林里的紫微宮，200年前由來台開墾的簡姓祖先請來帝爺公神像，即現在鎖在大帝爺公神像肚子裡的小神像，銅雕帝爺公神像身長僅12公分，個頭太迷你，後來信眾再雕一尊高約54公分的木雕大神像，挖空肚子，將祖先帶來的小神像牢牢地鎖在大神像的肚子裡。

紫微宮主委簡沛霖說，大小帝爺公經常一起出差，有時被請去幫忙安神明，也有去「看厝宅」（看風水），或有人身體不適請帝爺公去「出診」。而受到帝爺公庇佑，見證過神蹟的信眾很多，自己就曾有兩次受神庇佑逃過死劫的經驗。

白沙屯媽祖去年曾應邀到草屯，在紫微宮駐駕，今年紫微宮再度邀請白沙屯媽祖，也邀山邊媽祖、大甲媽祖也同來駐駕、遶境祈福，過去大甲媽祖和白沙屯媽祖各有自己的遶境路線，紫微宮工作人員其實並沒有把握能促成3尊媽祖合體，但最後都獲得首肯，讓紫微宮雀躍不已。

這是紫微宮首次邀請3尊媽祖前來遶境，宮方對籌備工作不敢馬虎，今天再開第二次會議，確認遶境路線和陣頭，分配接待工作，簡沛霖說，一定要把所有工作做好，包括遶境當天數千人的餐點，都不能馬虎，絕對不可對貴賓失禮。

白沙屯媽袓、山邊媽祖、大甲媽祖首度到草屯、南投合體，21到23日在草屯紫微宮駐駕，23日在草屯市區遶境；24日、25日駐駕南投市內轆地區的慶福寺，24日在內轆遶境；26、27日駐駕南投市受鎮宮，26日在南投市區遶境。

最古老的帝爺神像，就鎖在這尊大神像的肚子，小神像也掛著信眾的感謝金牌。（記者陳鳳麗攝）

紫微宮21日起將有白沙屯、大甲和山邊媽祖合體駐駕並遶境祈福。（記者陳鳳麗攝）

紫微宫9日開籌備會遶境路線和陣頭等都確定。（記者陳鳳麗攝）

紫微宮主委簡沛霖說，這次一定要做好接待工作。（記者陳鳳麗攝）

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