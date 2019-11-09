韓國瑜失業買7200萬豪宅 南投綠營人士自嘲「貧民」

總統蔡英文暨立委參選人陳癸佑今日成為南投縣竹山鎮競選後援會大會，民眾參與踴躍。（記者謝介裕攝）

2019-11-09 13:39:20

〔記者謝介裕／南投報導〕總統蔡英文暨立委參選人陳癸佑南投縣竹山鎮競選後援會大會今天舉行，國民黨總統參選人韓國瑜南港豪宅案，再度成為大家討論的焦點，蔡英文南投縣競選總部總幹事陳錦倫及副總幹事陳昭煜酸說，韓自稱是一介庶民，卻能輕而易舉購買他們望塵莫及的7200萬元豪宅，讓2人自嘆自己不是「平民」而是「貧民」，還差了「庶民」一大截﹗

陳錦倫進一步表示，韓國瑜遭爆失業期間在台北南港購買7200萬元的豪宅，與其標榜的「庶民」形象嚴重相左，引發外界批評聲浪後，韓的競選辦公室曾對外說明，「庶民」就是「平民」，也有買賣房產的權利。

不過，陳錦倫自我調侃指出，他是經營雜貨店出身的，相當清楚每一分錢掙來不易，因此，在擔任南投縣議員及魚池鄉長期間，也都是克勤克儉，但迄今依舊買不起豪宅，若依韓的邏輯，相信許多人與他一樣，都排不上「庶民」、「平民」等級，充其量只能算是「貧民」罷了﹗

陳錦倫的一番「貧民說」，深獲綠營支持者認同及支持，隨後，民進黨主席卓榮泰也在今日上午11時30分許，來到會場進行輔選，並表示，現任水里鄉長陳癸佑代表民進黨參選南投縣立委第2選區，對手則是韓的輔選大將許淑華，加上南投是國民黨主席吳敦義的故鄉，可預見的是一場苦戰，呼籲綠營支持者一定要有信心，全力支持蔡英文、陳癸佑及立委第1選區的蔡培慧，讓2020的大選，從台灣的中心南投縣開始啟動翻轉的勝利方程式。

民進黨主席卓榮泰（右3）在南投縣竹山鎮競選後援會中，為立委參選人陳癸佑（右2）拉抬聲勢。（記者謝介裕攝）

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