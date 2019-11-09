2100人挑戰全台最高「合歡山馬拉松」 她揹媽祖同行

合歡山馬拉松活動，今天清晨從清境起跑，有2100名選手參加。（南投縣府提供）

2019-11-09 10:58:25

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全台最高海拔馬拉松的「合歡山馬拉松」活動，清晨從清境出發，有2100名選手挑戰體力，其中全馬組1000名選手跑到海拔3275公尺的武嶺折返，半馬和健康組則各在鳶峰和翠峰折返，選手中最特別的，是有名選手揹著坐在神轎中的媽祖，跑半馬27公里，其他選手有的對她豎起大拇指，有的對媽祖神像合掌膜拜。

參加半馬組的女選手全程揹著坐在神轎中的媽祖神像跑步。（南投縣府提供）

由南投縣政府輔導，台灣謙信越野馬拉松協會主辦的合歡山馬拉松活動，今年第9年舉辦，清晨6點半在清境娜嚕灣民宿廣場鳴槍開跑，共有來自全台百餘支隊伍組隊與會參賽，其中全程馬拉松44.5公里有1000人、半程馬拉松27公里600人，健康組14.5公里500人，共計2100人參加。

全馬組最後一段是最艱辛的「天堂路」，大家都放慢腳步。（南投縣府提供）

今天老天爺賞臉，上午10點氣溫已升到20多度，清晨起跑時溫度也有15度左右，對選手而言算是舒適的天氣，3組選手依體力各武嶺、鳶峰、翠峰折返，每站都有10多樣熱食、甜點、水果給選手補充體力。

對跑者而言，挑戰武嶺有重要意義，因此今天有1000名選手參加全馬組，沿著台14甲線一路上坡，最辛苦和艱難的，是昆陽以上快接近武嶺、號稱「天堂路」的一段，約有8、900公尺長，坡度極陡，且海拔超過3000公尺，選手到了這段步伐變慢，有的甚至只能步行。

今天參加活動的選手不只比體力，也比特殊造型，而最特別的是一位參加半馬組的女選手，她一路背著坐在神轎上的媽祖跑步，請媽祖跟她一起欣賞合歡山美景。

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