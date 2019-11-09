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「香火」綿延274年 南投紫南宮「葫蘆牌」藏玄機…

南投縣竹山鎮紫南宮神明壇內的葫蘆型「輪值香牌」，蕴藏在地居民顧守「香火」的文化。（記者謝介裕翻攝）

南投縣竹山鎮紫南宮神明壇內的葫蘆型「輪值香牌」，蕴藏在地居民顧守「香火」的文化。（記者謝介裕翻攝）

2019-11-09 07:26:48

〔記者謝介裕／南投報導〕以發送生肖錢母及出借發財金聞名的南投縣竹山鎮社寮里紫南宮，廟內有塊寫著「欲求天上福、須點神前燈」等字樣的葫蘆造型木牌（俗稱葫蘆牌），常令人「有看沒有懂」，經廟方說明後，信眾也才恍然大悟，原來這木牌名叫「輪值香牌」，不僅是鎮宮之寶，更是紫南宮從創設迄今274年來，「香火」綿延不絕的奧秘所在。

土地公廟是地方十分重要的信仰中心，供奉土地公及土地婆的紫南宮也不例外，然而，該廟建於清乾隆10年（西元1745年），迄今已有274年歷史，在早期科技不發達的農村時代，如何維持廟宇油燈或蠟燭24小時全天候「香火」不滅、明亮？無疑是一大考驗。

紫南宮管理委員會主委莊秋安指出，在社區民眾討論、集思廣益下，便製作出這面「輪值香牌」，由宮廟所在地的社寮里4至8鄰等合計5鄰、200餘戶住家，「1天1住家」方式輪值負責燒香添油顧「香火」工作。

如今科技昌明，電燈早已取代了燭火及油燈，但紫南宮「輪值香牌」的文化依舊未消失，且輪值人員也都會秉持牌上「欲求天上福、須點神前燈」的精神，扮演好「一日廟公（廟婆）」的角色，進而完成群我的共同福報。

莊秋安進一步表示，「輪值香牌」之所以打造葫蘆型，便是取其諧音象徵「福祿」之意，也藉此提醒大家前來祭神祈福求財之餘，也應時時保有一顆寬宏大量、包容的心，如此社會也才會更加祥和，也別具宗教文化傳承及教育的意義。

南投縣竹山鎮紫南宮葫蘆型「輪值香牌」，蕴藏在地居民顧守「香火」的文化。

南投縣竹山鎮紫南宮葫蘆型「輪值香牌」，蕴藏在地居民顧守「香火」的文化。

南投縣竹山鎮紫南宮管理委員會主委莊秋安，針對「輪值香牌」說明。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山鎮紫南宮管理委員會主委莊秋安，針對「輪值香牌」說明。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山鎮紫南宮香火鼎盛，每逢星期假日經常湧現人山人海的人潮。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山鎮紫南宮香火鼎盛，每逢星期假日經常湧現人山人海的人潮。（記者謝介裕攝）

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