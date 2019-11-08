秋冬空污高峰又來 暨大、中央大學合作觀測

為了解埔里盆地的氣流狀況，中央大學大氣科學系與暨大團隊日前施放第1顆高空觀測氣球，成功飄到花蓮外海。（圖為暨大教授戴榮賦提供）

2019-11-08 20:48:29

〔記者佟振國／南投報導〕近幾年每到秋冬季節，南投縣埔里鎮空氣品質經常拉警報，國立暨南國際大學特別由中央大學大氣科學系師生協助，透過施放高空觀測氣球與雷射光束等高科技運用，了解不同高度氣流與污染物的相關性，希望能做長期監測，做為學術研究與空污防治的參考。

進入秋冬季節台灣吹東北風或西北風，位於下風處的中南部地區，空氣品質易受影響，埔里鎮屬於盆地地型又鄰近中央山脈屏障，污染物質更不易排出，從高處俯瞰，埔里盆地經常霧濛濛，能見度不佳。

長期關注埔里空污問題的暨大資管系教授戴榮賦，感於目前設計裝設的空污微型感測器，都是偵測接近地表的空氣數據，也想了解其他中、高層氣流與污染物的相關性，最近特別請中央大學大氣科學系副教授王聖翔的師生團隊到埔里義務協助。

王聖翔指出，透過施放觀測氣球，了解氣流的流向，第1顆氣球居然可以飄到花蓮的外海，接收到77公里遠的資料，也利用雷射光達技術，將雷射光束打向天空，檢測不同高度與污染物質的分布狀況，希望能做長期的監測，做為學術研究與空污防治的參考。

戴榮賦表示，感謝中央大學能夠協助支援暨大不足的大氣觀測設備與專業，未來希望持續與王老師的團隊合作，針對觀測資料，暨大資管系可以進行相關大數據分析，對埔里的空污狀況做更深入的研究了解。

中央大學大氣科學系支援光達技術儀器，協助空污觀測。（圖由戴榮賦提供）

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