玉山下八通關踏勘 金門峒斷崖擴大應高繞

玉管處近日進行玉山下八通關路線踏勘，在金門峒大斷崖由於崩坍擴大，山友應循高繞路線行走。（玉管處提供）

2019-11-08 17:28:34

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園管理處，近日進行園區聯合巡查，踏勘路線從玉山主峰下切到八通關，勘查沿途路徑狀況，在來到金門峒大斷崖時，受八八風災影響崩坍擴大，踏勘人員選擇高繞，雖然高繞多花約二小時路程，但路途相對安全，在政府開放山林後，玉管處盼提供最新與適當的登山路線供山友參考，並呼籲山友評估自身能力，切勿涉險，以免發生危險。

玉管處表示，近日從塔塔加上到玉山主峰與北峰，與台大實驗林管處一同會勘山域路況，由於時值秋季，山區天氣穩定，路況相對好走，不過從主峰來到荖濃斷崖路線時，因有崩坍地形，因而高繞多走一小時路程。

之後來到金門峒大斷崖，當地則是著名破碎地形，由於在八八風災後崩坍擴大，舊路破碎難行，路況相當不穩定，因此踏勘隊伍選擇從八通關高繞，雖多花二小時沿著山腰通過，但卻是相對安全的路徑，由於此行也發現舊路有山友走過的痕跡，因此呼籲山友應循高繞路線，切勿貿然下切走舊路，以免發生危險。

此次踏勘也檢視沿途指標，尤其是高繞路線的指示，確保山友能清楚依循行走，由於從玉山主峰下八通關，過去因崩坍地形而封閉，但在政府山域管理朝向開放後，現在也可透過網路申請入山，不過該路段仍屬高級登山路線，呼籲山友必須要有足夠登山經驗，切勿貿然前往。

玉管處近日進行玉山下八通關路線踏勘，在荖濃斷崖部分，因屬崩塌地形，山友應循高繞路線行走。（玉管處提供）

玉管處近日進行玉山下八通關路線踏勘，在荖濃斷崖部分，因屬崩塌地形，踏勘隊伍選擇高繞路線行走。（玉管處提供）

玉管處近日進行玉山下八通關路線踏勘，在荖濃斷崖部分，因屬崩塌地形，建議山友應循高繞路線行走。（玉管處提供）

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