為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

玉山下八通關踏勘 金門峒斷崖擴大應高繞

玉管處近日進行玉山下八通關路線踏勘，在金門峒大斷崖由於崩坍擴大，山友應循高繞路線行走。（玉管處提供）

玉管處近日進行玉山下八通關路線踏勘，在金門峒大斷崖由於崩坍擴大，山友應循高繞路線行走。（玉管處提供）

2019-11-08 17:28:34

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園管理處，近日進行園區聯合巡查，踏勘路線從玉山主峰下切到八通關，勘查沿途路徑狀況，在來到金門峒大斷崖時，受八八風災影響崩坍擴大，踏勘人員選擇高繞，雖然高繞多花約二小時路程，但路途相對安全，在政府開放山林後，玉管處盼提供最新與適當的登山路線供山友參考，並呼籲山友評估自身能力，切勿涉險，以免發生危險。

玉管處表示，近日從塔塔加上到玉山主峰與北峰，與台大實驗林管處一同會勘山域路況，由於時值秋季，山區天氣穩定，路況相對好走，不過從主峰來到荖濃斷崖路線時，因有崩坍地形，因而高繞多走一小時路程。

之後來到金門峒大斷崖，當地則是著名破碎地形，由於在八八風災後崩坍擴大，舊路破碎難行，路況相當不穩定，因此踏勘隊伍選擇從八通關高繞，雖多花二小時沿著山腰通過，但卻是相對安全的路徑，由於此行也發現舊路有山友走過的痕跡，因此呼籲山友應循高繞路線，切勿貿然下切走舊路，以免發生危險。

此次踏勘也檢視沿途指標，尤其是高繞路線的指示，確保山友能清楚依循行走，由於從玉山主峰下八通關，過去因崩坍地形而封閉，但在政府山域管理朝向開放後，現在也可透過網路申請入山，不過該路段仍屬高級登山路線，呼籲山友必須要有足夠登山經驗，切勿貿然前往。

玉管處近日進行玉山下八通關路線踏勘，在荖濃斷崖部分，因屬崩塌地形，山友應循高繞路線行走。（玉管處提供）

玉管處近日進行玉山下八通關路線踏勘，在荖濃斷崖部分，因屬崩塌地形，山友應循高繞路線行走。（玉管處提供）

玉管處近日進行玉山下八通關路線踏勘，在荖濃斷崖部分，因屬崩塌地形，踏勘隊伍選擇高繞路線行走。（玉管處提供）

玉管處近日進行玉山下八通關路線踏勘，在荖濃斷崖部分，因屬崩塌地形，踏勘隊伍選擇高繞路線行走。（玉管處提供）

玉管處近日進行玉山下八通關路線踏勘，在荖濃斷崖部分，因屬崩塌地形，建議山友應循高繞路線行走。（玉管處提供）

玉管處近日進行玉山下八通關路線踏勘，在荖濃斷崖部分，因屬崩塌地形，建議山友應循高繞路線行走。（玉管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
夕陽霞光加壯闊雲海 玉山北峰秋景絕美
2019-11-08 12:24

夕陽霞光加壯闊雲海 玉山北峰秋景絕美
強盜出沒草嶺古道？芒花季11/9登場 爬山旅途還能這樣玩…
2019-10-28 18:18

強盜出沒草嶺古道？芒花季11/9登場 爬山旅途還能這樣玩…
傳子千萬？不如傳世金店面

傳子千萬？不如傳世金店面
配合開放山林「國賠法」修正草案出爐 執意冒險者不賠
2019-10-24 12:38

配合開放山林「國賠法」修正草案出爐 執意冒險者不賠
玉山樹木慘遭「環剝」致死 水鹿逞凶啃樹竟是為了...
2019-09-12 17:50

玉山樹木慘遭「環剝」致死 水鹿逞凶啃樹竟是為了...
超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

網友回應

南投縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播