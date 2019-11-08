地藏王菩薩想說什麼？埔里鎮慈惠堂民眾擲出罕見「立筊」

埔里鎮公有納骨塔慈孝堂前昨天一早有民眾擲出罕見的「立筊」。（記者佟振國攝）

2019-11-08 16:19:44

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮慈惠堂納骨塔昨天一早有民眾來祭拜地藏王菩薩並擲筊，結果出現罕見的「立筊」，當時非上班時間，該民眾只在管理中心門前留了字條，指「菩薩今天賜眾生1個站杯，說要留著」，之後就離開，館方決定保留「立筊」至自然解除，但也好奇想知道這位民眾到底問了菩薩什麼事，才會獲得這樣的解答。

埔里鎮公有納骨塔人員表示，昨天上午8點30分上班，在管理室門上發現紙板上有人留言，指「今天菩薩賜眾生1個站杯，在慈惠堂前，說要留著。」好奇前往查看，在地藏王菩薩的供桌旁真的發現罕見的「立筊」畫面。

經調閱管理室周邊的監視器，發現上午7點半左右有名身著深色外套、藍色短褲、體型壯碩的男子祭拜地藏王菩薩，並有擲筊的動作，畫面中見他突然愣了一下，又彎下腰，似乎要仔細確認什麼事情，隨即就在管理室門前與即出「立筊」的桌旁留下字條才離去。

工作人員也不敢隨意更動，今天「立筊」持續保留，就等它自然倒下，但工作人員還是很好奇這位民眾到底向神明請示了什麼事情，才會出現罕見「立筊」。

民眾在管理室鐵門上留字條，希望能留著「立筊」。（記者佟振國攝）

工作人員調閱監視器，發現這名男子至慈惠堂祭拜地藏王菩薩後擲筊，一度愣了一下，又彎下腰檢視。（記者佟振國翻攝）

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