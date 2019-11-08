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首頁　>　南投縣

癌末父親的願望...就是要看到這一幕

埔基安寧療護團隊幫助癌末的林爸爸達成心願，在埔基小教堂為他的小女兒舉行溫馨婚禮。（圖經本人及家屬同意由埔基提供）

埔基安寧療護團隊幫助癌末的林爸爸達成心願，在埔基小教堂為他的小女兒舉行溫馨婚禮。（圖經本人及家屬同意由埔基提供）

2019-11-08 12:59:43

〔記者佟振國／南投報導〕癌末父親的願望！南投縣國姓鄉林姓老翁今年9月身體不適，就醫檢查竟已是癌症末期，住進埔里基督教醫院安寧病房，唯一心願就是有生之年能參加小女兒的婚禮，女兒的婚期也訂在11月底，但深怕已等不到這一刻，安寧療護團隊特別為家屬安排在埔基小教堂舉行溫馨感人的婚禮，完成林爸爸的最後心願。

80歲的林姓老翁9月中旬因腸胃不適，至埔基就診，進一步檢查與開刀，發現已是12指腸癌末期，癌細胞並已轉移至其他器官，醫生評估只剩3個月的生命，為減輕癌末的病痛，住進安寧病房。

林爸爸於2度婚姻後才育有4個女兒，對女兒都十分疼愛，其中2個女兒已經出嫁，小女兒也計劃今年完成終身大事，婚期則訂在11月底，林爸爸非常希望能看到小女兒穿起漂亮的白紗禮服，在教堂裡由他牽著女兒的手，把她的幸福交給愛她的男人繼續呵護。

但林爸爸的病情持續惡化，很擔心自己無法等到那一刻，當他提出這個心願時，安寧療護團隊立即展開「圓夢行動」，特別為他聯繫家屬籌辦婚禮，日前在具有歷史的埔基小教堂舉行溫馨婚禮，在牧師、醫護人員的見證祝福下，林爸爸由醫護人員推著輪椅全程參與，能見心願達成，開心得合不攏嘴。

醫護人員表示，林爸爸的身體狀況並不好，但婚禮舉行那天，應該是太開心了，見他神采奕奕，臉上不見病容，彷彿此刻病魔遠離，也讓一旁的他們見證感人的父女親情，擁有此生最美的回憶。

林爸爸能夠看到小女兒完成終身大事，開心得合不攏嘴。（圖經本人及家屬同意由埔基提供）

林爸爸能夠看到小女兒完成終身大事，開心得合不攏嘴。（圖經本人及家屬同意由埔基提供）

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