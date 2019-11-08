夕陽霞光加壯闊雲海 玉山北峰秋景絕美

秋高氣爽，玉山國家公園出現壯闊的夕陽雲海景觀。（玉管處提供）

2019-11-08 12:24:57

秋高氣爽，玉山國家公園出現壯闊的夕陽雲海景觀。（玉管處提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕近日秋高氣爽，山區天氣穩定，玉山國家公園吸引許多山友前來登山，玉管處人員也趁此時節，前往園區主峰線，以及八通關步道會勘，就在傍晚時分，於玉山北峰遇見雲海景觀，壯闊雲海一望無際，配合夕陽霞光，為海拔3800多公尺的高山雲海增色不少，絕美的玉山秋天景緻，美得令人讚嘆。

秋高氣爽，玉山國家公園出現壯闊的夕陽雲海景觀。（玉管處提供）

玉管處表示，對登山活動而言，秋季天氣相對穩定，且氣溫舒適，此時登山比較不用擔心颱風或大雨，山區步道與環境，也會較為穩定，因此秋天相當適合登山，不過，就算天氣適合登山，山友登山準備也不能馬虎，尤其秋冬季節天色暗得快，有關登山行程安排，或是頭燈等照明設備，都應事前準備好，以免在山區摸黑趕路。

另外，此次步道會勘，拜好天氣之賜，山區能見度極佳，在玉山主峰欣賞到壯闊山景，在玉山北峰也巧遇夕陽雲海，雖然許多人登玉山，都會想要看日出，不過也有不少山友，鍾情夕陽雲海，多變的霞光變化，堪稱一絕。

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