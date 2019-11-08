奧萬大吊橋幼童墜落亡 全國最長雙龍吊橋採更牢固施工

南投縣信義鄉雙龍瀑布吊橋，部份路段為階梯步道。（南投縣政府提供）

2019-11-08 09:12:17

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣仁愛鄉奧萬大吊橋發生幼童墜落死亡案件，縣政府觀光處加強巡檢縣內13座該處負責管理維護的吊橋，由於奧萬大吊橋日前發生生幼童墜落死亡事件，引發各界對吊橋安全的闗切。預定明年初完工啟用、標榜為全國最長的的信義鄉雙龍瀑布吊橋，據縣府觀光處指出，該橋橋面與護欄安全網之間的固結點，係採用焊接方式施工，將使固結點更加牢固而不會鬆脫，避免產生大縫隙。

南投縣目前列管在案吊橋有49座，分屬縣政府、各鄉鎮市公所及其他中央單位管理維護，其中，縣政府管理的13座。連日來，縣政府觀光處人員已前往這些吊橋加強巡檢相關設施。

觀光處指出，一般吊橋橋面與護欄安全網之間，約每隔10公分要綁一個固結點，奧萬大吊橋發生幼童墜落，極可能是有固結點鬆脫致縫隙過大，幼童才會掉下去。因此，預定明年初完工啟用、目前加緊施工中的信義鄉雙龍瀑布吊橋，橋面與菱型安全網之間的固結點，係採用焊接方式施工，將不易鬆脫及遭外力破壞。

南投縣信義鄉雙龍瀑布吊橋，目前正加緊施工中。（南投縣政府提供）

南投縣信義鄉雙龍瀑布吊橋，標榜為全國最長、最高吊橋。（記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法