糗啊！坐副駕駛座攬鏡化妝 荷包又扁了

草屯李姓民眾在國3南下231.5公里處被拍到未繫安全帶。（李姓民眾提供）

2019-11-08 08:47:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮李姓民眾去年10月在國3南下102.2公里處，被警方測速照相機拍到未繫安全帶，今年10月又在國3南下的231.5公里處被拍，這次不只被拍到未繫安全帶，連她忙著攬鏡化妝也拍得極清晰，他的姪兒看到罰單不忘再虧「姑姑每到10月就要愛國1次！」。

「啊！真是糗到要鑽到地洞了！」，住草屯鎮的李姓民眾，近日接到交通違規罰單，看到罰單上附的照片後她直嚷「真丟臉！」，因為上月12日她坐在副駕駛座上，再度被測速照相機拍到未繫安全帶，巧的是被拍的時間也是10月，距離上次被拍到未繫安全帶剛好1年。

因工作關係經常得南北奔波的李姓民眾，有時由她開車，有時由工作夥伴開車，她說，自己開車一定記得繫安全帶，但坐到副駕駛座有時就會忘了繫，時隔1年又被拍到未繫安全帶，真的覺得很糗。

1年前被拍到時，忙著講電話，這次被拍到自己未繫安全帶，還忙著化妝，李姓民眾苦笑說：「警方的相機很高檔，把人拍得好清楚！」。

李姓民眾上次被拍是在國3的新竹路段，這次則是在國3南投服務區附近路段，她說，警方會拍照的地點好像很多，已經被家人嚴厲地斥責了一頓，為了荷包，也為了自己生命安全，以後一定會記得擊安全帶。

南投縣警方也提醒，國道未繫安全帶要罰3000元以上6000元以下罰鍰，在平面道路被取締未繫安全帶，也要罰1500元，所以不管駕駛人或乘客一上車就要養成繫安全帶的習慣。

去年10月李姓民眾也在國3的102.2公里處，被拍到未繫安全帶。（資料照，李姓民眾提供）

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