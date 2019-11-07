199億元烏溪鳥嘴潭工程發包 未來供彰化和草屯用水

鳥嘴潭人工湖設計有6個湖區可個自取水，將來每日供應彰化和草屯各21噸和4噸民生用水。（擷自中區水資局立體圖像影片）

2019-11-07 22:42:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕總經費達199億元的鳥嘴潭人工湖工程，主體的湖區工程已發包，而今年為救濟金太少多次抗爭的公有河川地耕作農民，水利署中區水資源局表示，已有78%的農民領取救濟金，依有無承租權，每分地各給18.2萬和16.3萬元。該工程預定2022年完工，未來每天供應彰化民生用水21噸，草屯鎮4噸用水。

包括土地徵收、環保、工程等總經費高達199億元，因經費極高，南投地檢署、水利署、廉政署等單位上半年已組成鳥潭人工湖廉政平台，預防弊端。而其中工程經費達81億3400多萬元的湖區工程，中區水資源局透露，該工程已發包，但還未動工，因目前相關的分項計畫正在審核中，俟相當程序核定後即可開始動工，但目前並無舉行開工典禮的計畫。

在湖區預定地中的44公頃河川公地耕作的農民，組成鳥嘴潭生態促進協會，從今年上半年展開多次抗爭行動，主要是抗議水資局訂定的金額，有承租權的每分地18.2萬，無承租權的每分地6.3萬元的救濟太低，要求每分地提高到37萬或35萬元。

原本動作頻頻的抗爭農民，近來態度有轉圜，水資局透露，目前78%的該區塊農民領了救濟金，現仍在鼓勵勸說尚未領的農民能儘快來領取。

鳥嘴潭人工湖將設6座湖區，取烏溪地耳水，預定2022年完工，完工後將每天供應彰化縣21公噸的民生用水，及在地的草屯鎮4公頃用水，穩定地方供水，也希望減抽地下水。

在鳥嘴潭人工湖區公有地耕作的農民，多次抗爭救金太低，目前已有78%領了救濟金。（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法